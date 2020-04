Una Vita compie 5 anni: il gesto di Cayetana, Pablo, Blanca e altri attori

Una Vita compie 5 anni: il bellissimo gesto di Sara Miquel e degli altri attori

Un gesto bellissimo quello che riservano alcuni interpreti dei protagonisti di Una Vita per Acacias 38. La soap ieri ha compiuto 5 anni e quasi tutti gli attori hanno scelto di condividere parole importanti per l’esperienza che hanno vissuto e che alcuni di loro stanno ancora vivendo nel ricco quartiere spagnolo. Tra questi è impossibile non notare il messaggio condiviso su Instagram da Sara Miquel, interprete del l’indimenticabile Cayetana Sotelo Ruz, e da Carlos Serrano Clark, il quale per anni ha vestito i panni di Pablo. Stiamo parlando di due volti molto amati dal pubblico che segue le vicende di Acacias. Per il compleanno dell’amata soap, insieme agli altri attori, anche loro condividono un messaggio sui social, attraverso il quale ci tengono a ringraziare tutti coloro che gli hanno permesso di vivere un’esperienza così importante. Entrambi ammettono che non dimenticheranno mai quanto vissuto sul set, grazie ai loro rispettivi personaggi Cayetana e Pablo. Come vi abbiamo già indicato, anche altri interpreti scelgono di condividere un emozionante messaggio dedicato alla soap spagnola, come Elena González, volto di Blanca.

Sara Miquel di Una Vita condivide un emozionante messaggio per la soap: l’attrice non dimenticherà mai la sua Cayetana

“Non smetterò mai di amare questo personaggio e questa serie. Ringrazio tutta la squadra che mi ha accompagnata in questo viaggio e soprattutto coloro che hanno visto in me un’attrice quando iniziavo a pensare di dedicarmi a qualcos’altro”, scrive l’ex interprete di Cayetana su Instagram, accompagnando il tutto con una foto che la ritrae insieme a Ines Aldea, il volto di Celia. “Quello che so è che ho dedicato corpo e anima a questo progetto e lo rifarei. Grazie”, conclude così il suo messaggio Sara Miquel, che proprio qualche giorno fa ha confessato di avere avuto problemi durante la sua gravidanza. “Oggi è il quinto anniversario del primo numero di Acacias 38, che è più di una serie, è una famiglia! Mi ha portato solo persone meravigliose ed esperienze che rimarranno per sempre in me”, questo invece è il messaggio che l’ex interprete di Blanca riserva alla soap.

Una Vita, il sogno dei fan è assistere al ritorno di Cayatena ad Acacias

I fan sognano il ritorno di Cayetana ad Acacias, visto che il suo corpo non è mai stato trovato. E chissà, magari Sara Miquel esaudirà questo desiderio. Intanto, tra i vari messaggi notiamo quello di Carlos Serrano Clark, volto di Pablo: “Cinque anni fa iniziò qualcosa che non dimenticherò mai, grazie”. A festeggiare i cinque anni della soap su Instagram ci pensano anche altri interpreti come Alejandra Meco (Teresa), Sandra Marchena (Rosina), Jorge Pobes (Liberto), Marc Parejo (Felipe), Amparo Fedez (Susana), Elena González (Blanca) e Alba Brunet (Leonor).