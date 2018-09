Una Pallottola nel Cuore 3, Francesca Inaudi: “Ho fatto pace con il mio corpo”

Francesca Inaudi di Una Pallottola nel Cuore 3: il problema con il suo corpo è superato

L’attrice Francesca Inaudi è la protagonista dell’amata serie tv di Rai Uno Una Pallottola nel Cuore 3. La Inaudi è qui al fianco di Gigi Proietti, suo padre nella serie, e interpreta la direttrice di un quotidiano. La passione per la recitazione, come racconta per il settimanale Gente, ha conquistato il suo cuore molto presto, dopo una recita scolastica. “Nessuno in casa faceva parte del mondo dello spettacolo. Però quando hanno capito che fare l’attrice era la mia vita, hanno appoggiato la mia scelta” afferma Francesca Inaudi. L’attrice confessa poi di aver avuto problemi con il suo corpo: “Per molti anni mi sono considerata brutta“. Poi invece si è accorta che non era così.

Francesca Inaudi: “Era inutile seguire i modelli estetici inarrivabili”

“Gli altri mi trovavano bella. Ho capito che era inutile seguire i modelli estetici inarrivabili proposti dalla società” afferma Francesca Inaudi. “Ora ho fatto pace con il mio corpo, mi curo del mio corpo e sono in grado di tenere a bada le mie insicurezza” confessa l’attrice. “Importante per ogni donna impari a valorizzare la propria unicità“ spiega ancora Francesca Inaudi, la protagonista della serie tv Una Pallottola nel Cuore 3. Adesso l’attrice è single, si dice innamorata ma della vita, una delle cose l’ha sempre salvata.

Una Pallottola nel Cuore 3: parla Francesca Inaudi, l’attrice protagonista della serie tv di Rai Uno

“Io non ho figli, in compenso ho un fratello di sedici anni più piccolo, quindi un po’ di quelle crisi dell’adolescenza le ho viste” racconta Francesca Inaudi a proposito del suo personaggio protagonista della serie tv di Rai Uno Una Pallottola nel Cuore 3.