Una pallottola nel cuore 3: anticipazioni della terza puntata

Una pallottola nel cuore 3: Bruno scoprirà la verità?

Le indagini di Bruno Palmieri, interpretato da Gigi Proietti, non si fermano. I protagonisti di Una pallottola nel cuore 3 non riescono ad accettare la morte violenta dell’amico Enrico, poliziotto barbaramente ucciso nella prima puntata. La serie televisiva ha “perso” uno dei personaggi più amati dal pubblico, ma continua a riscontrare un buon successo da parte dei telespettatori. Chi segue Una pallottola nel cuore fin dalla prima serie è curioso di sapere cosa succederà nella terza puntata della fiction di Rai Uno? Bruno riuscirà a scoprire chi ha ucciso l’amico Enrico? Saranno fondamentali le sue indagini giornalistiche per arrivare alla verità?

Una pallottola nel cuore 3: il mistero sulla doppia vita di Enrico

Le anticipazioni ci rivelano che nella terza puntata di Una pallottola nel cuore 3 ad aiutare Bruno ci sarà anche Veronica, la mamma di Enrico. Nel frattempo, Maddalena deciderà di dedicare ampio spazio alla morte del suo ex compagno sulle pagine del suo giornale. Insieme al padre cercheranno di far emergere la verità sul caso anche attraverso le pagine del quotidiano per cui lavorano. Come reagirà il vice questore Angelo Sartori? Apprezzerà il lavoro dei due giornalisti o penserà che siano di intralcio alle indagini? Una cosa è certa, dalle ricerche emergeranno alcuni particolari che lasceranno gli amici di Enrico senza parole. L’uomo aveva una doppia vita? Cosa nascondeva di così importante? Sono stati questi segreti ad aver messo fine alla sua vita?

Una pallottola nel cuore 3: quando va in onda la terza puntata?

Per sapere cosa succederà nella terza puntata di Una pallottola nel cuore 3 non ci resta che aspettare una settimana. L’appuntamento con la serie televisiva è per lunedì 25 settembre. Gigi Proietti vi aspetta sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.