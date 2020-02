‘Una, Nessuno, Centomila’, Bertè scocciata. Interviene Asia Argento

Una, nessuna, centomila: Loredana Bertè polemica sulla scelta delle cantanti presenti all’evento

Hanno dato l’annuncio durante la serata delle cover del Festival di Sanremo, il 6 febbraio 2020. Sette artiste di un certo calibro riunite in unico concerto dedicato al triste fenomeno della violenza sulle donne. Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Elisa Toffoli, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Giorgia ed Emma Marrone si esibiranno all’Arena Campovolo il 19 Settembre 2020. Il Festival sanremese è stato ancora una volta protagonista di un messaggio molto importante. Le cantanti hanno annunciato lo spettacolo sul palco dell’Ariston: il concerto raccoglierà fondi destinati ai centri antiviolenza scelti nel luogo dell’evento. Nelle ultime ore, però, c’è chi ha avuto da dire per una mancata chiamata: stiamo parlando di Loredana Bertè, la quale ha affermato di aver appreso della notizia durante la messa in onda del Festival. Sibillino il successivo commento di Asia Argento.

Loredana Bertè non ci sta: “Gli hotel erano al completo per caso?”

Tramite un post pubblicato sui social, la celebre cantautrice ha sollevato una polemica sul futuro concerto delle sette artiste. “Verona 19/09/2016- Reggio Emilia 19/09/2020. In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Centomila”. La risposta è ‘Boh?!’, la notizia l’ho appresa ieri in diretta tv da Sanremo esattamente come voi… Forse gli hotel di Reggio Emilia erano al completo?”. Successivamente, la donna ha smorzato i toni affermando: “In ogni caso sono felice di vedere che la nostra idea di 4 anni fa di un concerto tutto al femminile per la raccolta fondi per il femminicidio avrà un seguito… anche senza di me. La finalità dell’evento è più importante di tutto il resto. In bocca al lupo, ‘Amiche in un’altra Arena’”.

Asia Argento interviene nella polemica

Non potevano mancare le reazioni al post della Bertè. Una fra queste arriva direttamente dall’attrice romana Asia Argento. “Tu sei la casa madre, le altre, sfortunatamente per loro e per tutti noi, dei prodotti di serie. Love u mamma rocker”. Chissà se le dirette interessate risponderanno a tale provocazione.