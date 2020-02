Emma Marrone, il dietro le quinte di Sanremo: la Canalis le scrive

Emma Marrone, il dietro le quinte di Sanremo: Elisabetta Canalis si ‘scioglie’ e le scrive

Emma Marrone lascia il segno a Sanremo ed Elisabetta Canalis si scioglie e le scrive. La cantante salentina, che quest’anno non è in gara alla kermesse, ma vi ha comunque preso parte come ospite, ha confezionato un video ‘chicca’ per i propri fan, dove ha mostrato il dietro le quinte di quello che ha vissuto nella sua ultima avventura all’Ariston. Un filmato divulgato sui social, dove ha svelato tutto ciò che non si è visto, quello che accade dietro e attorno al Festival. Emozioni, trucco, prove, tensioni e molto altro…

Emma, il video da brividi per i fan

Emma, nella giornata odierna, per mantenere il solidissimo legame che ha con i propri fan, ha diffuso sui suoi profili social un mini documentario sulla sua ultima esperienza sanremese. 8.21 secondi di video (qui sotto), in cui ha immortalato i momenti salienti, le suggestioni e le sensazioni provate nella cittadina ligure. “Vi dedico tutto! Grazie ❤️ La vostra Emma”, scrive la Marrone per introdurre la ‘chicca’ audiovisiva. Inutile dire che pochi minuti dopo la pubblicazione del filmato sono fioccati centinaia, migliaia di like e commenti. A colpire quello di Elisabetta Canalis, che è rimasta particolarmente toccata dal video della cantante.

Elisabetta Canalis: “Questo video è pazzesco, mi fa venire in mente tanti ricordi, ti meriti tutto Emmina”

“Questo video è pazzesco, mi fa venire in mente tanti ricordi, ti meriti tutto Emmina”, il flash della Canalis per Emma che dopo la battaglia con la malattia è tornata a sorridere e più forte di prima. A brevissimo, inoltre, sbarcherà anche nelle sale cinematografiche. Gabriele Muccino, suo grande sostenitore, l’ha scelta per il cast de ‘Gli anni più belli’, in uscita il prossimo 13 febbraio. “Ho accettato la sfida che mi ha lanciato quel pazzo di Gabriele ed è stato meraviglioso”, ha dichiarato Emma alla presentazione della pellicola. “Ti ho scelta perché hai talento, non perché sono pazzo”, ha replicato con affetto Gabriele.