“Una delle sorelle Selassié è incinta”: l’indiscrezione e i dettagli

Scoop sulle sorelle Selassié: una di loro sarebbe incinta. Ma, si procedi con ordine. Sono passati tre anni da quando Clarissa, Jessica e Lucrezia “Lulù” Selassié hanno fatto il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, riuscendo a conquistare il cuore di milioni di telespettatori. Clarissa è stata eliminata dopo pochi mesi, mentre Lulù e Jessica sono arrivate in finale, con la vittoria dell’ultima. Jessica è stata infatti consacrata la vincitrice del GF Vip 6, battendo il favorito Davide Silvestri. Le tre sorelle hanno attirato all’attenzione per le loro accese e polemiche personalità, ma anche per le storie d’amore iniziate proprio dentro la Casa più spiata d’Italia.

Da un lato, Lulù aveva trovato l’amore nelle braccia del nuotatore Manuel Bortuzzo. I due hanno avuto una relazione piena di alti e bassi, finita ufficialmente ad aprile del 2022. In realtà, pare che i due abbiano continuano a frequentarsi in segreto fino a pochi mesi fa. La storia è però finita più che male, con Bortuzzo che avrebbe denunciato per stalking Lulù e la sorella Clarissa. In realtà, non è ancora chiaro se la denuncia sia stata effettivamente presentata, ma ciò che è certo è che Manuel e la Selassié hanno definitivamente interrotto ogni rapporto.

D’altro canto, sempre dentro la Casa, Jessica si era avvicinata al nipote di Costantino Della Gherardesca, Barù Gaetani. L’amicizia ‘speciale’ tra di loro aveva appassionato così tanto gli spettatori, da portare alla nascita di un fandom enorme dal nome “Jerù“, che ha infine portato Jessica alla vittoria. Tra i due, però, non è mai successo nulla di concreto. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, si sono incontrati qualche volta in amicizia, senza mai avere sviluppi sentimentali. Dopodiché, hanno perso totalmente i contatti e Barù si è scagliato più volte contro i fan della pseudo-coppia, chiedendo di essere lasciato in pace.

Ad oggi, tutte e tre le sorelle risulterebbero quindi single. Tuttavia, poco fa, si è diffusa un’indiscrezione inaspettata. La pagina “Very Inutil People” ha pubblicato sul proprio canale Instagram una segnalazione di un utente, secondo cui la cognata avrebbe visto le Selassié con la sua ginecologa per una visita particolare. “Very, mia cognata dice che dalla sua ginecologa c’erano le tre sorelle Selassié e che una di loro è incinta”, si legge nel messaggio.

Insomma, si tratta di un gossip sorprendente, soprattutto considerando che, come già detto, non si conosce alcun fidanzato delle tre sorelle. Ad ogni modo, lo stesso utente che ha diffuso la segnalazione ha poi aggiunto che trova la notizia “improbabile“, chiedendo maggiori informazione a Very Inutil People. La pagina, però, si è limitata a condividere il messaggio, non potendo dare conferme o dettagli a riguardo. Bisogna dunque sottolineare come questa sia solo un’indiscrezione, da prendere assolutamente con le pinze.