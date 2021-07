Una canzone dei Maneskin è la più ascoltata al mondo: il retroscena

Trionfo in Italia e all’estero per la band capitanata dal cantante romano Damiano David

Maneskin inarrestabili. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest la band di X Factor ha raggiunto la popolarità mondiale. Nei giorni scorsi, infatti, una loro canzone – Beggin – è entrata nella classifica delle 50 canzoni più ascoltate al mondo su Spotify, popolare piattaforma streaming di musica. Settimana dopo settimana il gruppo di Damiano David ha scalato le varie posizioni fino a raggiungere la vetta.

Se fino a qualche giorno fa il brano dei Maneskin era al secondo posto, subito dopo l’esordiente Olivia Rodrigo, nella giornata di domenica 4 luglio è avvenuto lo storico sorpasso. Una giornata davvero importante per la musica italiana. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno prima lasciato il segno in Italia, poi in Europa e nel resto del mondo.

Va precisato, però, che Beggin non è un pezzo originale dei Maneskin. Si tratta di una cover dell’omonimo pezzo cantato nel 1967 da Frankie Valli (cantante di origini italiane) e The Four Season. Il brano è stato poi riarrangiato nel 2008 dal duo musicale hip hop norvegese Madcon.

I Maneskin sono sempre stati dei grandi fan di Beggin e l’hanno cantata nel 2017 durante la loro partecipazione a X Factor. Una cover riuscita che ha spinto poi la band a inserirla nel loro album d’esordio. Dopo il successo di Zitti e buoni altre canzoni dei Maneskin sono diventate virali sui social network, a partire appunto da Beggin.

La versione dei Maneskin è tra le canzoni più utilizzate su Tik Tok nell’ultimo periodo e questo ha portato poi il brano a entrare nelle classifiche nazionali e addirittura mondiali. L’ennesimo successo per i quattro ragazzi di Roma, più che mai concentrati sulla loro nuova carriera internazionale.

Dopo l’estate partirà il nuovo tour dei Maneskin: prima una serie di concerti in Italia poi diverse tappe in Europa. Proprio per sfruttare al meglio questa grande popolarità arrivata dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest il gruppo ha deciso di sostituire la storica manager con una figura internazionale, pronta a dare i consigli giusti per affrontare la sfida all’estero.