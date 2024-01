“Un ragazzo del GF sarebbe gay”: bufera social su Stefano Miele

Nonostante sia entrato al Grande Fratello meno di un mese fa, Stefano Miele è già riuscito a scombussolare le dinamiche della Casa. Ieri notte, 20 gennaio, lo stilista ha avuto un forte scontro con Greta Rossetti. Dopo aver sentito quest’ultima sminuire la sua storia con Mirko e affermare di ‘tifare’ per la coppia con Perla, Stefano non ha potuto fare a meno di sottolineare l’ipocrisia della cosa. Questo perché, fino a poco fa, Greta dichiarava di essere innamorata di Brunetti, senza parlare del fatto che i due condividono un tatuaggio insieme. Tuttavia, l’atteggiamento di Miele non è piaciuto molto ad alcune delle sue coinquiline, che questa mattina si sono ritrovate in giardino insieme a Greta a parlare proprio dell’uomo.

Difatti, l’ex tentatrice, Fiordaliso e Letizia Petris hanno confessato di essere abbastanza scettiche nei confronti di Stefano, non solo per la discussione con Greta, ma anche per un altro motivo in particolare. A quanto pare, parlando con Letizia, lo stilista avrebbe fatto un discorso che ha fatto storcere il naso alla fotografa. Pare infatti che Miele le avrebbe rivelato che uno dei ragazzi della Casa potrebbe essere omosessuale. Di chi si tratta? Di Federico Massaro, il modello residente a Seoul. “Non è carino quando non c’è una persona presente”, ha puntualizzato la Petris riguardo le insinuazioni di Stefano.

Una grande parte del web ha concordato con Letizia, criticando ferocemente il gieffino. Diversi utenti hanno accusato Stefano di aver fatto outing, sostenendo che, nel caso Federico fosse effettivamente gay, l’unica persona che dovrebbe avere il diritto di rivelarlo è lui stesso. Lo stilista, infatti, non avrebbe alcuna legittimità nell’esporre questo aspetto della vita privata del modello. In tutto ciò, poi, è necessario ricordare che Massaro non ha mai parlato di una sua presunta omosessualità.

Sebbene diversi fan del programma avessero fatto nascere una sorta di “ship” con Vittorio Menozzi, in realtà, il modello ha sempre ammesso di provare un interesse per una ragazza della Casa, ovvero Anita Olivieri. Dopo la rivelazione fatta da Letizia, Fiordaliso ha espresso il proprio punto di vista, descrivendo Stefano come un mero provocatore. Secondo la cantante, le dichiarazioni di Stefano, spesso e volentieri, hanno infatti solo lo scopo di creare scompiglio e agitazione tra di loro.