GF, Federico si dichiara ad Anita: perché lei non è convinta

Durante la notte dell’8 gennaio, Federico Massaro si è dichiarato ufficialmente a Anita Olivieri. Sin dal suo ingresso, avvenuto circa un mese fa, il modello ha dichiarato un particolare interesse per la gieffina. In realtà, nelle prime settimane, la persona con la quale Federico era riuscito a legare maggiormente era Vittorio Menozzi. I due sembravano veramente inseparabili, tanto che diversi spettatori erano arrivati a coniare una nuova ship chiamata “Vittorico“. Tuttavia, ultimamente, il loro rapporto ha avuto una piccola battuta d’arresto e Massaro si è nuovamente concentrato su Anita.

Nei giorni scorsi, Federico ha infatti ammesso a Fiordaliso di voler conoscere meglio Anita. Non solo, il gieffino si è lasciato andare a parole forti, spiegando di provare emozioni importanti quando si trova vicino a lei, tanto da sentire il cuore battere fortissimo. In tutto ciò, l’Olivieri si è sempre mostrata molto scettica nei confronti del ragazzo. La romana ha infatti il sospetto che il suo interesse possa essere spinto da altro, considerata non solo la nomination in cui si trovava prima dell’abbandono della Luzzi, ma anche tenendo conto del fatto che Federico è entrato nella Casa ben tre mesi dopo il resto dei concorrenti. Questo lo porterebbe ad avere una conoscenza delle dinamiche e dei consensi da parte del pubblico sicuramente maggiore rispetto a loro.

Ad ogni modo, ieri notte, Federico ha deciso di confrontare finalmente Anita, così da dirle in faccia tutto quello che sente. Il modello si è dichiarato alla ragazza, assicurando di non voler farle del male. I due sono stati poi protagonisti di un momento abbastanza imbarazzante, durante il quale Massaro ha poggiato la mano di Anita sul suo cuore per farle sentire quanto era emozionato. La reazione dell’Olivieri non è stata esattamente romantica come magari si aspettava il gieffino, dato che si è persino spaventata.

Ad ogni modo, Anita ha ribadito il suo punto di vista: inizialmente credeva che Federico la volesse usare, ma, aldilà di ciò, non si sentirebbe pronta per una relazione in questo momento, motivo per il quale non vuole illuderlo. Alla luce di queste parole, Massaro le ha consigliato di non chiudersi e di lasciarsi andare. Insomma, non resta che aspettare per vedere come si evolverà la dinamica tra i due. Federico riuscirà a conquistare Anita? Chissà…