“Un Professore” torna su Rai Uno: rivolta social per i primi spoiler

Dopo oltre un anno dalla fine della seconda stagione, “Un Professore” tornerà presto su Rai Uno con la terza. Proprio in questi giorni sono cominciate le riprese della fiction più discussa del mondo dei social, che vede Alessandro Gassman come protagonista. Le polemiche sono cominciate praticamente subito per via di alcune foto che sono saltate fuori direttamente dal set, in cui abbiamo avuto la possibilità di scoprire qualcosa che succederà almeno durante i primi episodi. In una in particolare, infatti, si intravedono Damiano Gavino e Margherita Aresti mentre si scambiano un bacio. I due attori interpretano rispettivamente i ruoli di Manuel e Nina, una coppia che si è formata nella seconda stagione e che ha scatenato numerose polemiche durante la messa in onda degli episodi.

Con la prima stagione, infatti, i telespettatori si erano affezionati tantissimo ad un’altra coppia, quella formata tra Manuel e Simone. I due amici si sono conosciuti a scuola e hanno stretto un stretto un rapporto molto intenso, fino ad arrivare ad un fatidico bacio che aveva aperto così la strada ad una presunta bisessualità del personaggio di Manuel. I fan erano certi del fatto che gli sceneggiatori avrebbero continuato questa storia, portando avanti un messaggio importante e cavalcando anche il successo senza precedenti ottenuto e proseguito anche durante i due anni di stop. Invece, l’arrivo di due nuovi personaggi (Nina per Manuel e Mimmo per Simone) hanno infranto i sogni dei milioni di telespettatori della fiction.

ma sono ?? sono ?? nina e manuel ?? NONONONO pic.twitter.com/N8H7LyXXNd — giulia🩵 (@giu_ggiola_) February 26, 2025

Un Professore: Nina e Mimmo tornano nella terza stagione

Sono davvero tantissime le persone ad augurarsi che questa terza stagione possa intraprendere una nuova strada e dare a Simone e Manuel il finale che si meritano. I due attori, Damiano Gavino e Nicolas Maupas, con la loro clamorosa chimica hanno fatto breccia nei fan della serie che oramai da anni sognano per loro un lieto fine.

Sui social nelle ultime ore è esplosa una vera e propria polemica: i telespettatori della fiction con Alessandro Gassman, non riescono a capire il motivo per cui gli autori della serie abbiano deciso di buttare all’aria la trama della prima stagione, dando vita a delle storie completamente nuove e che non hanno raggiunto di certo gli stessi consensi. Altri invece si augurano che sia semplicemente una trama iniziale e che, con il passare degli episodi, le cose possano cambiare. In ogni caso, queste riprese non sono cominciate affatto nel migliore dei modi.