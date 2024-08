Alessandro Gassmann, annus horribilis: morta Diletta D’Andrea

Grave lutto per Alessandro Gassmann: nelle scorse ore è morta a 82 anni Diletta D’Andrea Gassmann, attrice cinematografica e teatrale nonché terza moglie di Vittorio Gassman, con il quale ha avuto il figlio Jacopo che oggi è un regista. Alessandro, attraverso un tweet, ha commemorato la donna, spiegando di essere cresciuto con lei per molto tempo. Un annus horribilis per il protagonista della serie tv Un professore. Negli ultimi mesi, come lui stesso ha sottolineato, ha pianto la scomparsa di sua madre Juliette Mayniel, della sua sorellastra Paola e ora di Diletta D’Andrea.

#diletta d'andrea, morta a 82 anni l'attrice e terza moglie di Vittorio Gassmann: a dare la notizia i figli Emanuele e Jacopo https://t.co/WVJqRF3umO — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) August 18, 2024

“Oggi giornata non felice per me. Dopo un anno di perdite gravi, come mia madre, mia sorella, quella di una amica grandissima, oggi quella di Diletta D’Andrea – ha scritto su X Gassmann – ultima moglie di mio padre, con la quale sono cresciuto molti anni. Una generazione scompare, bisogna essere forti, cercare di ricordare cosa abbiamo imparato da loro e cosa potremo tramettere ai più giovani. Grazie comunque agli anziani sempre. Rip”.

Chi era Diletta D’Andrea Gassman

Diletta D’Andrea, nonostante la sua professione di attrice e la relazione vissuta con un mostro sacro del cinema come Vittorio Gassmann, è sempre stata una persona molto riservata e discreta. Prima di iniziare la love story con il “Mattatore”, è stata legata sentimentalmente al regista Luciano Salce, da cui aveva avuto il suo primo frutto d’amore, Emanuele (anche lui è poi diventato attore e regista). Unitasi a Vittorio ha poi avuto il secondogenito Jacopo. Al marito è stata legata fino al 2000, cioè fino a quando è deceduto. I due si erano uniti in matrimonio a Velletri il 6 dicembre 1970.

La notizia della sua scomparsa è stata data dai suoi due figli, lungo la mattinata di domenica 18 agosto. Tramite una nota, è stata comunicata la dipartita della donna. Inoltre è stato reso noto che per la volontà della persona defunta e per il suo desiderio di discrezione non ci saranno esequie.

L’esordio al cinema e l’impegno a teatro

L’esordio di Diletta nel mondo del cinema in veste di attrice è datato 1957 quando fu inserita nel cast del film Il conte Max di Giorgio Bianchi, al fianco di Alberto Sordi. La si è poi vista in diverse altre pellicole quali La voglia matta (1962), Le ore dell’amore (1963), Obiettivo ragazze (1963), Ercole sfida Sansone (1963) e Tre notti d’amore. Dal 1964 ha iniziato a impegnarsi a teatro, la sua grande passione, condividendo più volte il palco con Vittorio Gassmann che è poi diventato suo marito.