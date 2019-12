Un posto al sole, Viviana è a Napoli: cosa succederà tra lei e Filippo

Un posto al sole: la presenza di Viviana a Napoli rischia di far naufragare il rapporto tra Serena e Filippo

Capodanno movimentato per Filippo Sartori. Viviana Carlino, la donna con la quale ha avuto un’avventura a Tenerife, è a Napoli e alloggia nel bed and breakfast di Serena. Le due donne si sono conosciute ed è addirittura scattata una simpatia tra le due. Certo, Serena ignora completamente quanto sia successo altrimenti la sua reazione non sarebbe di certo questa. Filippo è nel panico più totale e cerca di nasconderlo a Serena. Intanto le ha già detto la prima bugia: non è andato allo zoo con lei e Irene e ha intenzione di vedersi con Viviana per chiarire la situazione. Il buon Filippo ha già chiesto a suo padre di coprirlo con la moglie. E Ferri non se lo è fatto ripetere due volte. Che cosa succederà tra due? Che intenzioni ha Viviana? Filippo ce la farà a reggere tutto e a non far sospettare Serena di nulla?

Un posto al sole, Viviana è una bomba pronta a esplodere

La presenza di Viviana creerà non poche tensioni a Filippo. E allora ci penserà Roberto Ferri a intervenire. Le anticipazioni delle prossime puntate ci raccontano di come alla ragazza verrà negato un importante contratto di lavoro proprio per farla allontanare da Filippo. Serena non capirà il motivo di questa scelta e proprio questo scatenerà in lei i primi campanelli di allarme. Ferri farà di tutto per indurre Viviana al silenzio ma la ragazza non si farà piegare tanto facilmente tanto da giungere a un duro scontro con l’imprenditore. Insomma Viviana Carlino è una bomba pronta a esplodere: racconterà tutto a Serena? Filippo farà sempre più fatica a fare finta di nulla con la moglie.

Un posto al sole, le liti tra Viola ed Eugenio

Anche tra Viola ed Eugenio non è un bel momento. Il magistrato ha ricevuto un’importante proposta di lavoro che lo terrà lontano dalla sua famiglia e Viola non sa cosa fare. Di sicuro non ha reagito bene. Riusciranno a trovare una soluzione? Per scoprirlo non perdete l’appuntamento con Un posto al sole tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45.