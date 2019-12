Un posto al sole, anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio: Viola in crisi

Un posto al sole, le anticipazioni fino al 3 gennaio: il Capodanno a Palazzo Palladini e la crisi matrimoniale di Viola ed Eugenio

Dopo aver archiviato il Natale, Un posto al sole si prepara a festeggiare anche il Capodanno sempre a Palazzo Palladini. Tema trainante di questa settimana sarà la crisi matrimoniale: Viviana è a Napoli e minaccia di distruggere il rapporto tra Serena e Filippo, mentre la tensione tra Viola ed Eugenio è alle stelle a causa del lavoro di lui. Otello e Renato saranno i protagonisti di un Veglione di Capodanno molto particolare e Guido e Mariella si ritroveranno invece degli ospiti indesiderati con i quali festeggiare. Anno nuovo, problemi vecchi per Bianca Boschi: la maestra Gagliardi tornerà a far preoccupare Angela e Franco. Un posto al sole non verrà trasmesso martedì 31 dicembre per consentire la messa in onda del tradizionale messaggio di fine anno del Presidente Mattarella. Ma non vi preoccupare: il primo gennaio doppio appuntamento dalle ore 20.25 con il Capodanno speciale di Palazzo Palladini!

Lunedì 30 dicembre

La presenza di Viviana a Napoli mette a dura a prova la serenità familiare di Serena e Filippo. Guido e Mariella rischiano invece di passare il Capodanno in compagnia di due ospiti davvero indesiderati. La convivenza più stramba di Palazzo Palladini continua: Renato, per dimostrare a tutti di non essere più da buttare, istiga Otello a organizzare una serata fuori dalle righe.

Martedì 31 dicembre

La puntata di Un posto al sole non verrà trasmessa per consentire la messa in onda del tradizionale discorso alla Nazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mercoledì 1 gennaio

Puntata doppia di Capodanno. Otello e Renato hanno organizzato un Veglione di Capodanno davvero fuori dal comune mentre Guido e Mariella verranno travolti da una serie di imprevisti dovuti agli ospiti inattesi che movimenteranno di molto la loro serata. La puntata sarà doppia e andrà in onda dalle 20.20 circa.

Giovedì 2 gennaio

L’anno nuovo si apre con Serena che non capisce il motivo per cui sia stato negato il lavoro a Viviana mentre Filippo fa fatica a far finta di niente in tutta questa situazione. Così Ferri decide una delle sue solite mosse per indurre la ragazza al silenzio. Ma non avrà vita facile. A casa Giordano, intanto, si vivono momenti di alta tensione tra Viola ed Eugenio a causa della proposta di lavoro ricevuta da quest’ultimo; ad aumentare la tensione ci si mette pure la telefonata di Aldo Leone. Franco e Angela si ritrovano di nuovo a fare i conti con la maestra Gagliardi.

Venerdì 3 gennaio

Dopo il duro confronto con Roberto Ferri, Viviana è una bomba pronta a esplodere. Per Filippo la situazione si sta complicando di molto, deve stare attento. Tornata dalle feste passate a Londra, per Marina è tempo di affrontare Alberto Palladini e la delicata questione dei Cantieri. Sotto gli sguardi impietriti di Raffaele e Ornella, Viola ed Eugenio litigano pesantemente. L’appuntamento con il nuovo anno targato Un posto al sole è tutti i giorni, da lunedì a venerdì, su Rai Tre.