Un posto al sole, una visita inaspettata mette in crisi Filippo. Ecco chi sarà

Un posto al sole, Filippo e Serena stanno vivendo un momento molto felice ma un incontro inaspettato rischia di cambiare tutto

L’atmosfera del Natale ha contagiato proprio tutti i personaggi di Un posto al sole. Non fanno eccezione Filippo e Serena che passeranno dei bellissimi giorni di festa. L’attività di Serena è oramai avviata e la donna sta vivendo momenti di grande entusiasmo. Filippo è tornato a essere il marito amorevole che è sempre stato, segno che i momenti di crisi sembrano oramai essere superati. Anche il terribile Ferri ha abbandonato la consueta aria da burbero e appoggia sinceramente Serena nelle sue azioni. Ed anzi proprio in queste giornate di festa l’imprenditore sarà protagonista di un gesto inconsueto, una sorpresa che lascerà letteralmente senza parole Serena. Il giorno di Santo Stefano Serena e Filippo riusciranno a ritagliarsi un momento tutto per loro, condito da attimi di grande passione e intimità. La crisi matrimoniale sembra essere definitivamente alle spalle e la coppia ha scelto proprio le feste di Natale per suggellare la definitiva rinascita del loro amore. Ma succederà qualcosa che metterà in discussione tutto.

Un posto al sole, Viviana è a Napoli e sconvolge Filippo

Tutto sembra andare per il verso giusto, quando una visita non programmata metterà a dura prova Filippo. Viviana, la collega di Tenerife con la quale Sartori ebbe un’avventura mesi fa, è a Napoli per le vacanze invernali. E, ironia della sorte (!), alloggerà proprio nel bed and breakfast di Serena. Cosa succederà tra le due? Viviana rivelerà il tradimento del marito alla moglie? Quello che sappiamo è che Filippo sarà nel panico più totale e avrà molte difficoltà a gestire questa situazione che credeva morta e sepolta a Tenerife. Perché Viviana è a Napoli? E poi perché ha deciso di andare proprio nella struttura di Serena? Filippo non ha avuto neanche modo di godersi l’amore ritrovato che subito un imprevisto lo metterà a dura prova.

Un posto al sole, tra Eugenio e Viola è crisi a causa del lavoro

Per un coppia che stava uscendo da una crisi, ce n’é un’altra che invece vi ci sta entrando. Stiamo parlando Eugenio e Viola: sentiremo un gran parlare di loro all’inizio del 2020. La coppia è a Napoli per festeggiare il Natale in famiglia ed Eugenio riceverà un’allettante proposta di lavoro che però lo porterà a scontrarsi con sua moglie. Questo è quanto sappiamo e per rimanere sempre aggiornati su tutte le storie dei protagonisti di Un posto al sole, non perdete le nuove puntate della soap in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì alle ore 20.45 su Rai Tre.