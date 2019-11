Un posto al sole, Vittorio riconquista Alex: pace nei prossimi episodi

Vittorio del Bue le proverà tutte per riconquistare Alex

Vittorio del Bue le sta provando proprio tutte per riconquistare la sua Alex. Il figlio di Guido, volto storico di Un posto al sole, ha sinceramente capito di aver sbagliato comportamento e si sta impegnando molto per riconquistarla. Adesso che la rossa Anita se è andata, il cuore di Vichy Beef è destinato solo alla dolce ragazza dai riccioli neri e il ragazzo tenterà in ogni modo di farsi perdonare. Dopo aver preso a cuore il caso di Carla Parisi dimostrando una maturità sconvolgente, aver favorito l’incontro tra lei ed Alex e aver anche stretto un rapporto complice con Mia, al giovane del Bue non rimane che riconquistare il cuore della sua bella. Certo, il ragazzo ha molto da farsi perdonare: ha tenuto per mesi il piede in due scarpe tra lei e Anita e solo quando Alex l’ha scoperto ha dovuto confessare. Ma adesso la sorte ha regalato a Vittorio un’altra possibilità.

Un posto al sole: Vittorio e gli alleati per riconquistare Alex

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Vittorio escogiterà diversi stratagemmi per far capitolare la sua Alex e potrà contare sull’aiuto di tre personaggi d’eccezione: Mia, Mariella e un misterioso artista incontrato in radio. La futura moglie di Guido prenderà sinceramente a cuore la situazione sentimentale del suo figliastro e lo consiglierà su come riavvicinarsi ad Alex. A tutto questo si aggiungerà Mia che finalmente ha capito che Vittorio non è poi così male. Il loro piano andrà in fumo per colpa dell’intransigenza di Alex, lasciando Vittorio sempre più sconfortato. Sarà un incontro fortuito e speciale che avrà in radio a ridargli una speranza: non tutto è perduto e un grande gesto può sciogliere anche il cuore più freddo.

Un posto al sole: Alex e Vittorio torneranno insieme? Ecco quando

Sarà proprio grazie al misterioso cantante conosciuto in radio che Alex si convincerà che il sentimento che prova Vittorio nei suoi confronti e sincero. Nelle anticipazioni delle prossime puntate, la ragazza tornerà con Vittorio e ricominceranno il loro rapporto con nuove basi. Se la merita un po’ di felicità questa ragazza dopo tutto quello che ha dovuto affrontare. Per sapere come farà Vittorio a a fare breccia nel suo cuore, l’appuntamento è con Un posto al sole dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su RaiTre.