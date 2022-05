Un posto al sole, Valentina Pace si sposa: quando e chi è il futuro marito

Fiori d’arancio in vista per Valentina Pace. La popolare attrice, nota ai più per il ruolo di Elena Giordano in Un posto al sole, ha annunciato sulle pagine del settimanale Di Più le sue nozze imminenti. Il prossimo 12 luglio la Pace dirà sì all’imprenditore Stefano Moruzzi, al quale è legata da ben sette anni. La coppia ha una figlia di tre anni, Matilde. Da una precedente relazione Valentina ha poi avuto la primogenita Alice, che oggi ha dodici anni.

Il matrimonio di Valentina Pace si terrà in un bellissima villa sita nella Capitale: le figlie dell’attrice saranno le sue damigelle. All’evento non mancheranno i parenti e gli amici più cari. Presente, inoltre, il bassotto Nanà, al quale la 44enne è molto legata tanto da considerarla a tutti gli effetti una vera e propria componente della sua famiglia.

La star di Upas e il compagno sognavano di sposarsi con rito religioso, dato che sono entrambi molto credenti, ma visto che tutte le chiese di Roma sono prenotate fino al prossimo anno a causa del Covid-19 hanno optato per una cerimonia civile. Un modo per non allungare troppo l’attesa. Valentina ha assicurato che successivamente rinnoveranno la promessa nuziale davanti a Dio.

La piccola Matilde, che è stata fortemente voluta da Valentina e Stefano, non solo sarà damigella d’onore con la sorella più grande ma al matrimonio porterà anche le fedi ai suoi genitori. Un momento molto emozionante per la coppia e piuttosto divertente per la bambina, che sta vivendo tutto come un gioco.

La storia d’amore tra Valentina Pace e Stefano Moruzzi

Valentina Pace e Stefano Moruzzi, 41 anni, si sono conosciuti nel centro sportivo che frequentano abitualmente a Roma. L’imprenditore ha corteggiato a lungo l’attrice, che avendo già una figlia ha esitato parecchio prima di lasciarsi andare completamente. Ma dopo un po’ ha capito che Stefano era quello giusto e insieme hanno saputo creare una famiglia allargata unita e affiatata.

Per dedicarsi a Stefano, all’ultima arrivata Matilde e ad Alice, Valentina Pace ha momentaneamente messo da parte la sua carriera nel mondo dello spettacolo, iniziata quando andava ancora al liceo. A tal proposito la diretta interessata ha affermato: