Valentina Pace si sposa con Stefano? Grande emozione a Storie Italiane

Matrimonio Valentina Pace dopo l’addio a Un posto al sole: l’intervista all’amata attrice a Storie Italiane

Valentina Pace aveva fatto ultimamente tanto chiacchierare per la sua decisione di lasciare Un posto al sole, una serie televisiva che le ha permesso di venire conosciuta maggiormente dal grande pubblico. Un abbandono che ha dietro un motivo importante: ha voluto dedicarsi totalmente alla sua secondagenita Matilde, avuta col fidanzato Stefano. Ora ha la famiglia che ha sempre sognato, ma manca ancora qualcosa… Il matrimonio!

Figli Valentina Pace e nuovo periodo della sua vita: le ultime curiosità dell’attrice di Un posto al sole

A Storie Italiane, Valentina Pace ha spiegato che sta vivendo il periodo più bello della sua vita grazie alle sue due figlie (Matilde e Alice): “Ho battezzato la mia piccola Matilde. Il mio povero Stefano è contrario ma si presta. Un momento bellissimo. Lei è la mia seconda figlia: l’ho avuta da grande. Una grande emozione, me la sto godendo giorno dopo giorno. In questo tempo non lavoro: faccio mamma a tempo pieno“.

Valentina Pace si sposa? Ha ammesso tutto a Storie Italiane: dopo i figli, all’altare con Stefano

Ha poi ammesso di voler fare molto presto il grande passo assieme al compagno Stefano: “Sposarmi è il mio desiderio di sempre“. L’ultimo pensiero a un programma che porta sempre nel cuore: “Un posto al sole la mia grande famiglia. L’ho lasciato per fare la mamma, ma spero di tornare presto”.