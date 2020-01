Un posto al sole, trame dal 6 al 10 gennaio: Serena non perdona Filippo

Un posto al sole, le anticipazioni fino al 10 gennaio: Serena scopre il tradimento di Filippo e prende un’importante decisione

Settimana intensa la prossima di Un posto al sole. Al centro della trama ci sarà la violenta crisi matrimoniale tra Serena e Filippo. Dopo l’arrivo di Viviana Carlino a Napoli, le cose si sono complicate di molto per Sartori e sua moglie ha praticamente scoperto tutto. La rabbia e la delusione di Serena sono talmente forti che potrebbero portare la donna a decisioni inaspettate. Inizio anno con una nuova proposta di lavoro per chef Patrizio che dovrà gestire bene la trattativa. Marina Giordano è preoccupata per la sorte dei Cantieri a causa della scellerata gestione di Alberto Palladini. Anno nuovo, problemi vecchi per Bianca Boschi ancora a causa della maestra Gagliardi. Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole?

Lunedì 6 gennaio

Lo strano comportamento di Filippo negli ultimi giorni insospettisce Serena che vuole vederci chiaro e inizia a indagare su cosa sia successo tra suo marito e Viviana a Tenerife. La storia tra Alex e Vittorio procede a gonfie vele e il ragazzo non vede l’ora che la sua fidanzata torni a lavorare al Vulcano per passare più tempo con lei. Dopo la notte di Capodanno, tensione alle stelle tra Renato e Otello con Raffaele che cerca di fare da paciere tra i due.

Martedì 7 gennaio

Serena è molto nervosa e capisce che suo marito la sta riempiendo di bugie. Lo costringe così con le spalle al muro per capire se ci sia stato effettivamente il tradimento con Viviana. Al Vulcano Silvia e Arianna stanno cercando un nuovo chef e offrono il lavoro a Patrizio. Il ragazzo però non accetta: vorrebbe più soldi. La trattativa si rivela difficile e con strane intromissioni. Né Ornella né Raffaele riescono a far tornare il sereno tra Renato e Otello che, per tutta risposta, prenderà una decisione inaspettata.

Mercoledì 8 gennaio

Filippo e Serena sono oramai ai ferri corti: la donna non riesce a perdonare suo marito ed anzi, prenderà una decisione drastica e quasi definitiva. La trattativa per l’assunzione di Patrizio al Vulcano si complica sempre di più anche a causa del maldestro intervento di Vittorio. Il nuovo anno ha portato a Giulia l’amore: il suo rapporto virtuale con Marcello si fa infatti sempre più stretto.

Giovedì 9 gennaio

Tra Filippo e Serena è crisi nera e la donna non ha nessuna intenzione di perdonare il marito. A farne le spese, questa volta, è anche la piccola Irene che si rende conto di come i genitori si stiano drammaticamente allontanando. Franco è sempre più preoccupato per l’umore di Bianca a causa della maestra Gagliardi: non riesce a darsi pace per sua figlia. Problemi ai Cantieri per Marina e Roberto a causa di un’emergenza improvvisa.

Venerdì 10 gennaio

Marina Giordano è seriamente preoccupata per il futuro dei Cantieri e per il rischio che le quote della società possano essere acquisite da sconosciuti con manovre poco trasparenti. In questa situazione, riceverà un’inaspettata proposta. Angela è in allarme per il rapporto burrascoso tra Franco e la Gagliardi che potrebbe andare a discapito di Bianca. Niko incontra Beatrice e le chiede notizie su Aldo Leone. I prossimi, imperdibili, episodi di Un posto al sole vi aspettano tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su Rai Tre.