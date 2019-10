Un posto al sole, trame dal 28 ottobre al 1 novembre: Diego in carcere

Cosa accade nelle prossime puntate di Un posto al sole? Anticipazioni da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre 2019

Le prossime puntate di Un posto al sole riserveranno agli spettatori molte sorprese, nello stile che mescola dramma e ironia in cui la soap napoletana ci ha abituati e che è garanzia di successo da ormai 23 anni. La settimana sarà dedicata al caso di cronaca nera che ha sconvolto la vita di Diego, ovvero l’investimento dell’avvocato Leone. Il giovane Giordano è il sospettato numero uno tanto da finire in carcere. Le indagini guidate dal Commissario Landolfi cercheranno di fare luce su quanto è avvenuto e non mancheranno dei colpi di scena che coinvolgeranno tutte le persone che sono coinvolte in questa storia. Torneranno inoltre Serena e Filippo con la loro crisi matrimoniale mentre Vittorio e Alex cercheranno di chiarirsi e ricostruire il loro rapporto ed Angela proverà a tirare su l’umore di sua madre con la collaborazione di Franco.

Lunedì 28 ottobre

Raffale non riesce a darsi pace: suo figlio Diego è in carcere e lui sente di aver fallito come padre. Diego intanto riceve il sostegno legale di Niko e Susanna e proprio parlando con loro, sembra ricordare un dettaglio fondamentale della notte dell’incidente. La relazione tra Marina e Fabrizio va sempre meglio anche grazie all’inaspettato aiuto di Alberto Palladini.

Martedì 29 ottobre

Con l’involontaria complicità di Alberto (Maurizio Aiello) Marina e Fabrizio consolidano la loro unione. Diego ricordato il particolare che potrebbe scagionarlo, chiede immediatamente di parlare con Susanna e Niko. Angela, preoccupata per sua madre, convince quest’ultima a partecipare a un corso di ballo chiedendo anche l’aiuto di Franco. Un nuovo personaggio misterioso arriva al Caffè Vulcano: chi sarà?

Mercoledì 30 ottobre

Diego è ancora in carcere ed è pieno di angosce: è davvero il momento più tragico della sua vita. Aldo Leone (Luca Capuano) è ancora in coma farmacologico e i medici stanno ancora decidendo se risvegliarlo o meno. Dopo gli ultimi scontri in casa, Vittorio farà a suo padre Guido una gradita sorpresa. Momenti di tensione anche per Michele e Arianna: i due avranno un durissimo scontro con il padre di Maurizio, il ragazzo morto nella rapina al Vulcano.

Giovedì 31 ottobre

Filippo torna dal suo viaggio di lavoro e trova sua moglie Serena (Miriam Candurro) ad aspettarlo. La lontananza ha fatto bene alla coppia che ha avuto modo di riflettere meglio sulla loro crisi. Timidi tentativi di riavvicinamento tra Vittorio ed Alex grazie all’aiuto dei loro amici in comune. La situazione di Diego preoccupa sempre di più suo padre Raffaele.

Venerdì 1° novembre

Raffaele si reca in carcere a trovare suo figlio Diego: in una scena appassionata il padre, dimenticando il suo sconforto, farà un bellissimo discorso al figlio infondendogli forza e speranza per il futuro. Serena e Filippo, invitati a una cena di famiglia, fanno buon viso a cattivo gioco fingendosi innamorati. Vittorio, contento per il fatto di rivedere Alex, ignora le trame di Mia (Ludovica Nasti) su loro due. La piccola Parisi sta assumendo un ruolo sempre più di rilievo nella trame di Un posto al sole, intrecciando relazioni con i personaggi storici della soap.