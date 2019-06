Un posto al sole: questa sera la soap non andrà in onda, ecco perché

Un posto al sole questa sera non andrà in onda. Ecco perché

Un posto al sole. La soap di Rai Tre, come tutti hanno avuto modo di vedere, è in continuo movimento. Le vicende entrano nel vivo e la tensione sale. Abbiamo assistito alla delicata situazione legata a Patrizio Giordano, figlio di Ornella e Raffaele. Il ragazzo ha iniziato a fare uso di anfetamine e questo ha portato tutta la famiglia a stare col fiato sospeso, compresa Rossella. Purtroppo di problematiche continuano ad essercene di giorno in giorno. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate in Un posto al sole? Intanto informiamo gli appassionati della soap che da anni seguono quotidianamente ogni singola vicenda legata ai personaggi che, questa sera, giovedì 6 giugno 2019, Un posto al sole non andrà in onda. La soap si ferma per una sola puntata per dare spazio ad altro.

Un posto al sole torna in onda venerdì 7 giugno 2019 su Rai Tre

Come appena anticipatovi, Un posto al sole, per via della messa in onda di una partita di calcio questa sera si ferma ma ritorna come sempre domani alle ore 20.40 su Rai Tre con il classico e consueto appuntamento. La gara che sostituirà la soap riguarda la semifinale tra Olanda e Inghilterra ed è valevole per l’UEFA Nations League. Quale delle due nazioni riuscirà ad andare direttamente in finale? Per chiunque fosse interessato, ricordiamo che la partita avrà inizio questa sera alle ore 20.30 sulla terza rete Rai.

Un posto al sole: nuovi personaggi nel cast della soap

Nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 5 giugno 2019, abbiamo assistito all’esordio di Mia Parisi, sorella di Alex, interpretata dalla talentuosa Ludovica Nasti. A breve, invece, avremo modo di vedere in scena anche Luca Capuano. Come anticipatovi in precedenza, l’ex attore di Centovetrine vestirà i panni di un famoso e abile avvocato.