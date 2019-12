Un posto al sole, sfida in famiglia per il B&B di Serena: chi si scontrerà

Un posto al sole: è tutto pronto per l’apertura del Bed and Breakfast di Serena Cirillo

Grandi inaugurazioni questa sera a Un posto sole: è arrivato infatti il momento di inaugurare il tanto agognato Bed and Breakfast. Dopo aver superato la crisi matrimoniale, Serena non vede l’ora di mostrare a Filippo la sua creatura che tante incomprensioni le è costata tra lei e il marito. Filippo sembra finalmente felice e quando vedrà ciò che ha creato sua moglie rimarrà a bocca aperta riempiendola di complimenti. Certo l’attività adesso va lanciata e bisogna pensare al piano pubblicitario per attrarre i nuovi clienti. Le prossime puntate ci mostreranno Serena dapprima entusiasta per l’apertura del suo B&B ma poi sconfortata perché le prenotazioni non arrivano. Questo sarà motivo di grande frustrazione per lei, in quanto ha dedicato davvero tutta se stessa per la realizzazione di questo progetto, mettendo anche a repentaglio il suo matrimonio. Ma non c’è da disperare: gli uomini della sua vita le verranno in soccorso e la aiuteranno a pubblicizzare la sua attività nel migliore dei modi.

L’inedita sfida in famiglia per pubblicizzare il bed and breakfast

Fare pubblicità richiede soldi e come farla allora senza spenderli? Ecco qui che entrano in gioco gli uomini della vita di Serena: Filippo e Roberto Ferri. Nei prossimi episodi Filippo avrà una bellissima idea per pubblicizzare il B&B a costo zero: farà lui delle foto con la sua macchina fotografica. Ma attenzione! Non sia mai detto che Roberto Ferri non sappia fare una cosa. Il suo spirito di competizione è proverbiale e quindi l’imprenditore più affascinante del Mezzogiorno ingaggerà una sfida con suo figlio Filippo per le migliori foto e le vincenti saranno utilizzate per sponsorizzare l’attività di Serena. Ma chi sarà il giudice di questa agguerritissima sfida in famiglia? Ovviamente Serena che dovrà decidere chi tra i due Ferri sia il fotografo migliore

Chi vincerà la sfida delle fotografie?

Per cercare di comportarsi più equamente possibile, Serena sceglierà le fotografie senza sapere da chi sono state scattate. Chi vincerà la sfida? Filippo o il buon Ferri che sa fare tutto? Per non perdere il risultato, l’appuntamento è con le prossime puntate di Un posto al sole in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su Rai Tre.