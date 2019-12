Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 dicembre: Alberto rischia grosso

Un posto al sole, anticipazioni fino al 13 dicembre: Clara potrebbe denunciare Alberto

Si preannuncia una settimana intensa a Un posto al sole. Sta infatti per iniziare il processo a Diego per il tentato omicidio di Leone e gli interrogativi sono ancora molti: Diego accetterà i soldi che gli sono stati offerti? Jacopo come si comporterà? Ma questa settimana il caso Leone non sarà l’unica cosa a tenere banco. Vedremo anche la nascita di un caso Palladini: Clara denuncerà Alberto per quanto successo a casa sua? Ce la faranno Giulia ed Angela a convincerla? Andrea intanto torna da Londra con un carico di novità che sua moglie Arianna non prenderà per niente bene. Silvia e Michele preoccupati dal comportamento di Otello si rivolgono a Guido. Tutto pronto per l’apertura del B&B di Serena.

Lunedì 9 dicembre

Dopo l’incontro con Aldo, la tensione tra Diego e Patrizio è alle stelle: Patrizio è molto preoccupato per le scelte di suo fratello. Andrea torna da Londra con un segreto che sicuramente sua moglie Arianna non prenderà bene. Il B&B di Serena è finalmente pronto e può essere aperto.

Martedì 10 dicembre

Patrizio comincia a capire meglio le ragioni di Diego. Raffaele sospetta che i due figli gli stiano nascondendo qualcosa proprio prima dell’inizio del processo. Andrea, intanto, comunica i suoi progetti per il futuro ad Arianna ma la donna non sembra prenderli per niente bene.

Mercoledì 11 dicembre

Angela è determinata a inchiodare Alberto alle sue responsabilità e fa un gesto che potrebbe spingere Clara (Imma Pirone) a denunciarlo. Ci riuscirà? Il processo di patteggiamento contro Diego sta per iniziare e Raffaele intuisce che Patrizio si comporta in modo strano. Che cosa gli starà nascondendo?

Giovedì 12 dicembre

Alberto finalmente si sta rendendo conto di ciò che ha fatto e inizia a sentir tremare la terra sotto i suoi piedi. Angela continua a insistere con Clara affinché lo denunci, inchiodando Palladini alle sue responsabilità. Nel giorno dell’udienza del processo, Diego sembra essere più leggero essendosi lasciato tutto alle spalle. Serena, intanto, è preoccupata perché nessuno ha ancora prenotato al suo B&B.

Venerdì 13 dicembre

Diego è protagonista di un evento toccante. Incontra Irene, la madre del ragazzo ucciso tanti anni fa sotto gli occhi di sua madre Rita, e questo sembra scuoterlo nel profondo. Cosa farà adesso? Silvia e Michele, delusi dal comportamento di Otello, decidono di rivolgersi a Guido. Per scoprire cos’altro succederà questa settimana a Un posto al sole, l’appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su Rai Tre.