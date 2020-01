Un posto al sole, Serena scopre il tradimento: la sua decisione scioccante

Un posto al sole, Serena è sempre più sospettosa del comportamento di suo marito e cercherà di vederci più chiaro

Il nuovo anno di Un posto al sole si è aperto con l’ennesima crisi di coppia che ha investito Serena e Filippo. La Cenerentola di Palazzo Palladini dopo la gioia per l’apertura del suo bed and breakfast, deve fare i conti con il tradimento di suo marito. Viviana Carlino, la bella collega di Tenerife con cui Filippo si è concesso una notte di passione, è arrivata a Napoli portando scompiglio nelle vite di tutti. Ferri è corso ai ripari offrendole del denaro per sparire ma la ragazza non ci sta ed è pronta a rivelare tutto a tutti. Nel frattempo Serena si è insospettita per il mancato rinnovo del contratto a Viviana e, osservando anche lo strano comportamento di suo marito, è pronta a trarre le sue conclusioni. Filippo intanto è sempre più nel panico e non riesce a gestire questa situazione aumentando in questo modo i sospetti di Serena.

Un posto al sole, Serena mette Filippo con le spalle al muro

Nelle prossime puntate di Un posto al sole assisteremo allo scoppiare inesorabile della crisi tra la coppia. Serena, certa che oramai Filippo stia raccontando un mucchio di bugie, cercherà di vederci più chiaro e metterà il marito con le spalle al muro. Filippo, oramai scoperto, confesserà il tradimento. Per Serena sarà un durissimo colpo e le conseguenze che avrà sono imprevedibili. Le anticipazioni ci dicono che nei prossimi giorni la Cirillo prenderà una decisione irrevocabile, sconvolgente e definitiva in merito al suo matrimonio. Tutto questa situazione, inoltre, farà soffrire anche la piccola Irene che si sta rendendo conto di come i suoi genitori siano oramai così lontani.

Un posto al sole, Vittorio e Alex, Renato vs Otello e i problemi di Bianca con la maestra

Per una coppia in crisi, ce n’è un’altra che invece è pronta a iniziare felicemente il nuovo anno. Stiamo parlando di Vittorio e Alex: i due sono tornati definitivamente insieme e il giovane Del Bue non aspetta altro che la sua fidanzata torni a lavorare al Vulcano per passare più tempo insieme. Alta tensione invece tra Renato e Otello: i postumi della notte di Capodanno si fanno ancora sentire. Problemi anche per Bianca Boschi con la maestra, ma ci penserà Franco Boschi a intervenire. Come andrà? Per saperlo, non perdete l’appuntamento con Un posto al sole tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 20.45, su RaiTre.