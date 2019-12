Un posto al sole, Angela e Giulia scontro duro per Clara. Cosa succede

Un posto al sole, Clara denuncia Alberto ma la situazione è più difficile del previsto

Con qualche reticenza e molte titubanze Clara ha finalmente deciso di denunciare Alberto Palladini per quanto successo a casa sua. L’uomo non ha perso occasione per mostrare tutto il suo cinismo e fare pressioni sulle giovane ragazza che si ritrova così bersagliata da più parti. A stare incondizionatamente dalla sua parte è Angela Poggi che ha fatto di tutto affinché Clara denunciasse Alberto. Questo suo comportamento non è piaciuto per niente a Giulia che, al contrario, ritiene che Clara ancora troppo poco pronta ad affrontare una situazione di questo genere. E forse ha anche ragione: la ragazza è sembrata assai confusa e pronta a cedere, ancora una volta, alle spire dell’avvocato. Come se non bastasse, Clara deve fare i conti anche con sua madre che non perde occasione per dare contro a tutte e tutto, demoralizzando sempre di più sua figlia. Come andrà a finire questa spinosa vicenda?

Un posto al sole: Giulia e Angela litigano per la denuncia di Clara

La questione della denuncia contro Alberto Palladini è motivo di scontro tra molte persone. Recentemente Franco ha sferrato un pugno ad Alberto, cedendo alle sue provocazioni e fornendogli un buon pretesto per tenere un pugno la questione. Ma non solo. A Palazzo Palladini è oramai Natale e la tensione tra Giulia e Angela è molto alta: le anticipazioni delle prossime puntate ci dicono infatti che le due donne arriveranno a discutere aspramente e nessuna delle due avrà intenzione di fare dei passi indietro. La Vigilia di Natale Angela sarà protagonista di un evento spiacevole dovuto proprio al suo lavoro che le farà capire quanto avere a che fare con la vita della gente sia delicato e il rischio di errore è sempre dietro l’angolo.

Un posto al sole, come passeranno il Natale i personaggi della soap

Non solo lo scontro tra Angela e Giulia, Natale sarà anche l’occasione per dei chiarimenti importanti e dei momenti di dolcezza. Andrea e Arianna voleranno a Londra per passare le feste insieme ad Alice, mentre Filippo e Serena si ritroveranno più vicini che mai. Spirito natalizio anche per il terribile dottor Ferri che sorprenderà sua nuora. Un posto al sole non va in vacanza e ci aspetta per passare il Natale insieme, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su Rai Tre.