Un posto al sole, ripartite le riprese: anticipato il ritorno delle nuove puntate

G Un posto al sole, gli attori sono tornati sul set per registrare le nuove puntate: prime novità dal set

Ripartite le riprese di Un posto al sole: la notizia che tutti i fan stavano aspettando è finalmente giunta! Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato che la produzione era al lavoro per riuscire a tornare in tempi record e hanno decisamente mantenuto la promessa. I set di Un posto al sole oggi hanno ufficialmente riaperto i battenti dopo la chiusura a causa del Coronavirus. L’emergenza sanitaria ha fermato tutti, proprio tutti, e le soap opera così come film e serie tv non ne sono stati immuni. Anzi, proprio questo settore è tra gli ultimi a ripartire perché sui set è pressoché difficile attenersi a tutte le norme di sicurezza stabilite dal governo. Pensate per esempio al metro di distanza e alle mascherine: come giustificare tutto questo? Un modo ci sarebbe ed è quello di portare la pandemia anche in televisione.

Le riprese delle nuove puntate di Un posto al sole sono ricominciate: le novità sul set

Nelle nuove puntate di Un posto al sole potrebbero parlare del Covid-19 e raccontare la realtà, come è stato fatto spesso nei tanti anni di soap. Ma veniamo alle news del giorno. Oggi gli attori sono tornati sul set dopo averlo lasciato lo scorso marzo. I riflettori si sono riaccesi dopo che la serie è riuscita ad adeguarsi al protocollo di sicurezza e a tutte le norme necessarie per tutelare le persone impegnate nelle riprese, attori e non. Inevitabilmente questo ha portato dei cambiamenti anche nel modo di lavorare. La Rai ha fatto sapere che il set di Upas verrà sanificato ogni giorno, sia al mattino sia al termine della giornata di lavoro. Le troupe si occuperanno solo di un set, senza scambiarsi tra loro. Gli sceneggiatori hanno riscritto tutte le scene per rendere plausibile il distanziamento tra gli attori, quindi diremo addio a baci e abbracci tra i personaggi. Questo almeno nelle prime puntate post Coronavirus.

Un posto al sole, quando tornano in onda le nuove puntate: le ultime news dopo il ritorno sul set

Altre misure di sicurezza sul set di Un posto al sole riguardano gli attori nel backstage. Ognuno di loro avrà infatti un camerino personale e verranno consegnati loro i costumi di scena igienizzati. Dopo ogni ciak si procederà a una ulteriore sanificazione e sui set ci saranno solo gli addetti ai lavori, muniti di guanti e mascherina. In regia avranno anche la visiera. Queste al momento le novità dai set della soap opera, ma ciò che conta è che le riprese siano potute ripartire. Davide Maggio infine ha fatto sapere che le nuove puntate di Un posto al sole potrebbero tornare già a metà luglio!