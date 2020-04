Un posto al sole fermo per il Coronavirus: quando si riprende a girare e perché vanno in onda le repliche del 2012

Ritorno al passato per i fan di Un posto al sole. Da lunedì 6 aprile 2020 riprendono le repliche della soap opera. Una decisione presa all’ultimo, dopo che il set della serie è stato chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad oggi nessuno sa quando Miriam Candurro e compagni potranno tornare a recitare in quel di Napoli. Non sono state infatti fissate delle date precise. Di sicuro la rete non ha voluto fermare del tutto la soap e chissà che le vecchie puntate non riescano ad appassionare nuovi telespettatori…

La risposta della produzione alla situazione riprese UPAS e Covid-19

“La produzione riprenderà solo quando l’emergenza Coronavirus sarà terminata e con tutte le precauzioni del caso. E non è certo facile immaginare storie d’amore o conflitti appassionati che si svolgono a un metro e mezzo di distanza per rispettare le precauzioni. Non impossibile, invece, immaginare Un Posto al Sole che integra mascherine e guanti nella messa in scena, per portare sullo schermo l’attualità, come ha sempre saputo fare”, ha fatto sapere al quotidiano Avvenire il vicedirettore di Rai Fiction Francesco Nardella.

Perché vanno in onda le repliche di UPAS del 2012

Nardella ha anche chiarito perché si è scelto di trasmettere di nuovo le repliche di Un posto al sole del 2012, quelle che raccontato la nascita della storia d’amore tra Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso). “Abbiamo scelto una storia non ansiogena, quindi adatta al momento che stiamo vivendo. Non è stato facile capire quale strada prendere ma ci è stato chiaro fin dall’inizio che non potevamo interrompere la messa in onda”, ha ribadito il vice direttore.