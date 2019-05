Un posto al sole: questa sera la soap non va in onda, ecco perché

Un posto al sole si ferma giovedì 30 maggio 2019

Un posto al sole. Come anticipatovi durante la scorsa settimana, la soap di Rai Tre si ferma giovedì 30 maggio 2019. Dunque, i tantissimi appassionati e telespettatori affezionati a Un posto al sole, dovranno farne a meno per una sola puntata. Ma ecco per quale motivo non andrà in onda questa sera. Su Rai Tre, stessa rete che ci regala da anni e anni la messa in onda della soap, stasera lascerà spazio ad altro. Alle ore 20.45 circa, un’importante partita di calcio sostituirà Palazzo Palladini e tutto il resto del cast. Il campionato italiano di Serie B 2018 19 è ormai quasi giunto al termine e, quindi, andrà in onda la finale di andata tra Cittadella e Verona. Chi la spunterà?

Un posto al sole ritorna venerdì 31 maggio 2019

Ma se questa sera lo sport avrà la meglio, domani, venerdì 31 maggio 2019, Un posto al sole tornerà in onda come ogni sera alle 20.30. L’appuntamento è, dunque, rimandato di un solo giorno. Le vicende delle ultime settimane torneranno ad allietare tutti i telespettatori e a farci compagnia con il solito e classico appuntamento. In queste ultime puntate, abbiamo avuto modo di assistere alla ribellione e alla follia pura di Alberto Palladini con le sue continue conquiste femminili; la sua rivalità con Marina Giordano, inoltre, diventa sempre più spietata. Come andrà a finire tra l’avvocato e l’astuta imprenditrice di Napoli?

Rivalità e disguidi all’ordine del giorno in Un posto al sole

Ma se da una parte abbiamo rivalità e continui disguidi, ecco che anche l’amore saprà prendersi il suo spazio. Una grande proposta di matrimonio è, infatti, alle porte. Chi desidera cosi tanto convolare a nozze? Nelle prossime puntate scopriremo tutto questo e molto altro ancora. Intanto, Un posto al sole, ricordiamo che vi da appuntamento e torna in onda domani su Rai Tre.