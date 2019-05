Un posto al sole: proposta di matrimonio in arrivo nella soap

Un posto al sole: una proposta di matrimonio è in arrivo

Un posto al sole. Nella nota soap di Rai Tre sta per accadere qualcosa di molto sorprendente. Come anticipa e svela la rivista settimanale Nuovo Tv, pare proprio che ci sia in arrivo una proposta di matrimonio. Ma di chi si tratta? Ebbene si, dopo la riconciliazione, Guido chiederà a Mariella di sposarlo. Il tutto avverrà tra qualche puntata e sarà molto ma molto emozionante, come ogni proposta che si rispetti..ma ecco che qualcosa rovinerà puntualmente il fatidico momento. Purtroppo come abbiamo avuto modo di vedere nelle precedenti puntate, la vigilessa ha sempre nascosto al comandante Del Bue la paternità del piccolo Lorenzo. Tutto questo grazie anche alla provvidenziale complicità di Salvatore Cerruti che si è preso cura del bambino senza alcun problema.

Antonella Prisco racconta il momento della proposta di matrimonio

Intervistata da Nuovo Tv, l’attrice che veste i panni di Mariella Gualtieri, racconta il sorprendente momento a cui assisteremo tra non molte puntate. Come sopra anticipatovi, Guido Del Bue chiederà alla sua fidanzata di sposarlo, di essere pronto a voler condividere tutta la sua vita con lei. Proprio in quel momento, però, Mariella avrà un momento di confusione e, infatti, in preda ai tanti sensi di colpa, svelerà a Guido tutta la verità sulla paternità di suo figlio.

Guido vorrà ancora sposare Mariella?

Davanti alla verità, Guido rimarrà deluso e amareggiato per via di tutte le bugie di Mariella. Sarà un duro colpo per il comandante padre di Vittorio. Come andrà a finire tra i due genitori di Lorenzo dopo quanto rivelato dalla vigilessa? Guido vorrà ancora sposare Mariella o l’orgoglio prenderà il sopravvento? Non ci resta che attendere le prossime puntate per avere una visione più chiara di quello che avverrà in merito a tutta la vicenda.