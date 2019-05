Un posto al sole, anticipazioni dal 27 al 31 maggio: Patrizio si droga

Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Alberto è intento a fare continue conquiste e tra qualche puntata deciderà di portarle anche a casa. Ma attenzione, perché in agguato, come sempre, troveremo Marina Giordano pronta a cogliere l’occasione per trarne vantaggio. Filippo e Serena hanno trovato la loro fortuna in denaro grazie alla vendita della villa di papà Gigi Del Colle. I soldi ricavati come saranno investiti dai due giovani sposi? Roberto Ferri ha un’idea e la propone al figlio e alla nuora. Come la prenderà Marina quando ascolterà la richiesta? Non ci resta che attendere le prossime puntate anche per scoprire un’altra importante novità in casa Giordano. La situazione di Patrizio non sembra essere delle più semplici. Intanto, anticipiamo che giovedì 30 maggio Un posto al sole non andrà in onda per via di una partita di calcio. Di seguito ecco tutte le anticipazioni della prossima puntata, dal 27 al 31 maggio 2019!

Lunedì

Mentre Patrizio appare sempre più su di giri, Alberto non si fa alcuno scrupoli e porta a casa le sue conquiste femminili, provocando anche la gelosia della cameriera Clara. Franco accetta di partire per un breve viaggio che non aveva previsto.

Martedì

Vittorio scopre che Patrizio fa uso di anfetamine e cerca di convincerlo a disintossicarsi. Colto il malessere di Clara nei confronti di Alberto, Marina chiede complicità alla domestica per qualcosa che ha in mente.

Mercoledì

Dopo un confronto con Rossella, Patrizio affronta l’astinenza da anfetamine, che però lo spinge a un’azione scorretta. Alex continua ad arrivare tardi al Vulcano e la sua mancanza potrebbe costargli il posto di lavoro.

Venerdì

In astinenza da farmaci, Patrizio ha un duro confronto con Rossella, mentre Ornella e Raffaele prendono coscienza delle condizioni del figlio. Filippo e Roberto presentano la loro proposta a Marina, ma Alberto potrebbe rovinare tutto.