Un posto al sole ricomincia in autunno: puntate speciali con i fan in arrivo

Quando ricomincia Un posto al sole: puntate speciali per festeggiare il ritorno della soap opera

Quando ricomincia Un posto al sole? Sembra ormai certo che le nuove puntate riprenderanno a settembre. I tempi stringono e pensare a un ritorno di Un posto al sole prima della pausa estiva è impensabile. Mentre continua a far discutere la decisione della Rai di sospendere le repliche della fortunata soap, sono emerse delle interessanti indiscrezioni in queste ore. Pare infatti che la rete abbia intenzione di farsi perdonare per l’assenza della soap coinvolgendo i fan in una bellissima iniziativa. Se non sarà possibile seguire le avventure di Palazzo Palladini in televisione, ben presto sarà possibile interagire invece con gli attori di Un posto al sole. Cosa succederà nelle puntate speciali in arrivo? Gli attori racconteranno degli aneddoti e daranno delle piccole anticipazioni sulle nuove puntate, oltre a fare il punto su dove eravamo rimasti.

Un posto al sole torna a settembre con delle puntate speciali: verranno coinvolti i fan

Questo ha rivelato Tv Blog poco fa, spiegando che la produzione è al lavoro per studiare un modo per coinvolgere i fan in queste puntate speciali. Saranno iniziative virtuali ma forse anche in presenza, come e dove possibile. Non sono emersi ulteriori dettagli in merito a questa sorpresa per i fan, ma le varie iniziative verranno riprese e mandate in onda prima che ricominci Un posto al sole. Una serie di puntate speciali nell’arco di una settimana che prepareranno i fan al ritorno delle nuove puntate di Un posto al sole e ne festeggeranno il ritorno, in un certo senso. In attesa di scoprire in che modo si terranno questi incontri con i fan, qualcosa inizia a muoversi anche in merito al ritorno sul set degli attori.

Le puntate speciali di Un posto al sole in onda prima del ritorno dei nuovi episodi

Le riprese infatti dovrebbero ricominciare a breve. Non si sa ancora il giorno preciso, d’altronde in vari settori ci sono ancora grossi punti interrogativi da risolvere. Ma già qualche settimana fa non si era esclusa l’ipotesi di girare delle puntate con distanze e mascherine, proprio perché Un posto al sole da sempre porta in scena l’attualità. La settimana di festeggiamenti con episodi speciali e le nuove puntate andranno in onda a settembre, non prima.