Un posto al sole, processo Diego: un incontro inaspettato cambierà tutto

Un posto al sole: sta per iniziare il processo contro Diego Giordano

Il momento è arrivato. Diego sta per andare a processo per il tentato omicidio dell’avvocato Leone. È l’ora della verità per uno dei personaggi più amati di Un posto al sole. Anche il ritorno in pianta quasi stabile di Diego nel cast ce lo saremmo aspettato in modo diverso. E invece è stato, ed è suo malgrado, il protagonista di una storia che promette risvolti clamorosi. Il vero colpevole del tentato omicidio di Leone è infatti Aldo, suo figlio ma l’avvocato ha deciso di corrompere Diego offrendogli dei soldi per addossarsi la colpa. Il giovane Giordano sembra aver accettato l’offerta nonostante la discussione con suo fratello Patrizio. I due sembrano intenzionati ad aprire un ristorante lontano da Napoli con quanto offerto da Leone e ricominciare così una nuova vita, lontano da tutto questo. Ma andrà veramente così? Diego ha proprio rinunciato alla voglia di dimostrare la sua innocenza?

Diego farà un incontro che lo farà riflettere molto

Poco prima di arrivare al processo, Diego Giordano farà un incontro che lo sconvolgerà di molto e lo costringerà a ripensare a tutta la sua situazione. Nelle prossime puntate Diego infatti incontrerà Irene, la madre del ragazzo ucciso proprio davanti agli occhi di sua madre, l’indimenticata Rita Giordano. Sarà un incontro molto toccante, in cui il ricordo della madre morta verrà a fare prepotentemente visita a Diego, svegliandolo dal torpore in cui sembra essere caduto. Intanto Raffaele si convince che i suoi due figli gli stanno nascondendo qualcosa e farà di tutto per capirci di più. Sicuramente l’incontro con Irene farà riflettere Diego e lo porterà a una decisione clamorosa sul processo che si sta svolgendo contro di lui.

Un posto al sole, non solo il processo: la situazione di Alberto e lo strano comportamento di Otello

Alberto Palladini si è scontrato duramente con Angela e questo porterà la donna a esser ancor più determinata nella sua opera di convincimento nei confronti di Clara. La ragazza deve denunciare Alberto e nei prossimi episodi Angela chiederà l’aiuto di Susanna per raggiungere il suo scopo. Anche Silvia e Michele si vedono costretti a chiedere l’aiuto di Guido: il comportamento di Otello li preoccupa e un intervento di Guido potrebbe aiutarlo. Per scoprire come andranno tutte queste vicende, non perdete le prossime puntate di Un posto al sole in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su Rai Tre.