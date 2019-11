Un posto al sole, chiesto il patteggiamento per Diego: le anticipazioni

Diego in carcere: la strategia dei suoi avvocati

In queste ultime settimane a catalizzare tutte le attenzioni degli spettatori di Un posto al sole è sicuramente il caso Leone. L’unico sospettato, al momento, per il tentato omicidio dell’amante di Beatrice è Diego Giordano che è stato rinchiuso in carcere. La sua situazione non è di certo facile: tutti gli indizi sono contro di lui, i suoi trascorsi contro Leone sono cosa nota e la polizia sembra aver già deciso che il colpevole perfetto sia lui. E piano piano sembra se ne stiano convincendo un po’ tutti tanto che Niko, suo cugino e avvocato, ma soprattutto Ugo hanno intenzione di chiedere il patteggiamento ai giudici. Certo in questo modo per Diego sarebbe molto più facile uscire dal carcere in tempi brevi ma il marchio di colpevole, presunto o vero che sia, rimarrebbe per sempre. Cosa fare allora? Continuare a cercare la verità o arrendersi all’evidenza dei fatti?

Come reagirà Diego alla proposta del patteggiamento?

Diego non ha reagito per niente bene alla proposta di patteggiamento fatta da suo cugino Niko: lui non ricorda quella notte ma si sente innocente. E l’unico che gli crede è suo padre Raffaele che sta facendo di tutto per stare vicino a suo figlio e trovare la verità arrivando anche a chiedere l’aiuto dell’inossidabile Franco Boschi. Nelle prossime puntate vedremo le indagini dei due che però non porteranno ai risultati sperati. Piano piano anche Niko si sta convincendo che la strada del patteggiamento è sì la più percorribile ma è quella che non renderà mai giustizia a Diego. Come se non bastasse tutto questo, la situazione a casa Giordano è insostenibile: Viola, appena tornata, è divisa tra due fuochi. Da un lato l’integerrimo Eugenio e dall’altro suo fratello che si professa innocente.

Un posto al sole: come procederanno le indagini sul caso Leone?

Le indagini portate avanti da Raffaele e Franco non daranno i risultati sperati. Avevano puntato tutto su Pasquale Mennella, il padre del ragazzo ucciso al Caffè Vulcano proprio dall’avvocato Leone. Sarà proprio Niko a scoprire un dettaglio importante, parlando con Delia, la moglie di Aldo: l’atteggiamento della donna non convincerà per nulla l’avvocato Poggi, dando una flebile speranza a Diego. Impossibile perdere le prossime puntate di Un posto al sole.