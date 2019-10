Un posto al sole, un possibile colpevole per il caso Leone: le anticipazioni

Un posto al sole: chi ha investito l’avvocato Leone?

Le indagini sul caso Leone procedono senza sosta. Al momento l’unico sospettato è Diego che è stato rinchiuso in carcere. Ma una folta schiera di personaggi si muove intorno a questa intricata vicenda. Prima tra tutte Delia, la moglie di Aldo, una moglie tradita e arrabbiata con il marito e che non potrebbe essere del tutto estranea ai fatti. C’è poi Jacopo, il figlio adolescente di Aldo, che potrebbe aver scoperto dei ripetuti tradimenti del padre e nutrire del risentimento nei suoi confronti. Senza dimenticare che l’avvocato Leone è implicato anche nel processo al padre di Marina e stava indagando sui veri responsabili della morte del padre di Fabrizio Rosato. Non è da escludere nessuna pista. Come non sono da sottovalutare i motivi di risentimenti che prova il padre dei Maurizio Mannella nei confronti di Leone: l’avvocato ha infatti ucciso suo figlio durante la finta rapina al Caffè Vulcano.

Un posto al sole chi è l’uomo cha minacciato Arianna: nei prossimi episodi ne sapremo di più

Chi è l’uomo che ha minacciato Arianna e Michele al Vulcano? Si tratta del padre di Maurizio Mennella e nelle prossime puntate di Un posto al sole il suo personaggio avrà un ruolo chiave nella risoluzione del caso Leone. Raffaele e Franco, nelle loro indagini private, troveranno proprio degli indizi riconducibili all’uomo, accecato dal dolore per la morte del figlio. Se questa sia la pista giusta è ancora da verificare ma, di puntata in puntata, cresceranno i sospetti su Mennella. Ma non solo: alla schiera dei sospettati si aggiunge anche Delia che sembra nascondere più di un qualcosa. Questo è ciò di cui è convinto Niko.

Un posto al sole: proseguono le indagini e Diego rimane in carcere

Non resta che aspettare che i medici risveglino Aldo Leone dal coma farmacologico e sperare che l’avvocato si ricordi del suo aggressore. In attesa di questo decisivo momento, la polizia continua a indagare. L ‘unico realmente sospettato è Diego che intanto continua a rimanere in carcere pieno di rabbia e di paure. Riuscirà a dimostrare la sua innocenza? Per scoprirlo, vietato mancare all’appuntamento con Un posto al sole in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su RaiTre.