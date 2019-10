Un posto al sole, svolta sul caso Leone: cosa accade nei prossimi episodi

Le ultime puntate di Un posto al Sole stanno tenendo tutti gli appassionati con il fiato sospeso per la sorte di Diego. Il ragazzo è stato infatti incarcerato con l’accusa di aver investito l’avvocato Leone (Luca Capuano) a seguito delle pesanti accuse di stalking che gli ha rivolto Beatrice. Inoltre i rilievi compiuti sulla sua macchina sono compatibili con la scena del crimine e questo aggrava ancor di più la sua situazione. Chi non riesce a darsi pace è suo padre Raffaele che sta facendo di tutto per aiutare suo figlio e che, nelle prossime puntate di Upas, cercherà in tutti i modi di dimostrare l’innocenza di Diego. La permanenza in carcere non sarà facile per il giovane Giordano, soprattutto quando si sente che si sta patendo una grande ingiustizia. Certo la sua posizione non è facile e non tutti credono alla sua innocenza.

Un posto al sole: l’indagine privata di Raffaele per scagionare suo figlio

Chi non avrà alcun dubbio sull’innocenza di Diego sarà suo padre Raffaele. Nelle prossime puntate lo vedremo indagare da solo con l’aiuto del sempreverde Franco Boschi, fondamentale in queste situazioni. I due cercheranno di capire meglio cosa sia successo in quella maledetta notte e si scontreranno con qualcosa che non avevano previsto. Diego intanto, ancora in carcere, dovrà affidarsi alla strategia difensiva che suo cugino Niko ha pensato per lui anche se accettare quanto deciso gli costerà un po’. Ed è sempre qui che interviene Raffaele, consigliando suo figlio, standogli vicino e dimostrandosi davvero un padre esemplare e pieno d’amore.

Un posto al sole, il puzzle del caso Leone

Il caso Leone sembra essere un vero e proprio puzzle di difficile risoluzione: ogni tassello ha il proprio posto in questa storia dove nulla è come sembra. L’avvocato Leone, suo malgrado, è al centro di molte trame: è un marito infedele, è l’amante di Beatrice, è l’avvocato del fu Arturo Addezio, è amico fraterno di Eugenio Nicotera ed è l’uomo che ha ucciso, per sbaglio, il giovane Maurizio durante la finta rapina al Caffè Vulcano. I motivi di risentimento contro di lui non sono pochi. E allora vietato perdersi le prossime, avvincenti, puntate di Un posto al sole.