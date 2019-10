Un posto al sole, Diego in carcere: cosa vedremo nelle prossime puntate

Un posto al sole, il mistero intorno al caso Leone si fa sempre più fitto

Prosegue il mistero intorno al caso che riguarda l’avvocato Leone che sta tenendo tutti gli spettatori di Un posto al sole con il fiato sospeso. Chi è stato a investirlo? La posizione di Diego si fa sempre più difficile, incalzato dai sospetti di Nicotera e della polizia. Mentre Aldo Leone (Luca Capuano) è ancora in coma farmacologico, le indagini per assicurare alla giustizia i colpevoli procedono senza sosta. In cima alla lista dei sospetti c’è Diego: il risentimento nei confronti dell‘avvocato per la sua relazione con Beatrice è cosa abbastanza nota, come lo è l’ossessione di Diego per la ragazza. Il comportamento del figlio di Raffaele non aiuta: non ricorda nulla della sera dell’accaduto e le sue dichiarazioni sono piuttosto confuse. Intanto al capezzale di Aldo sua moglie ha allontanato in malo modo Beatrice e Giovanna Landolfi ha scoperto che il loro matrimonio non è poi così felice come hanno fatto credere a tutti. Pertanto anche Delia potrebbe avere dei motivi di risentimento nei confronti di suo marito.

Un posto al sole, come procederanno le indagini e cosa accadrà nelle prossime puntate

I prossimi episodi di Un posto al sole saranno incentrati sulle indagini intorno al caso Leone. La macchina di Diego verrà sequestrata e dai rilievi usciranno fuori delle ammaccature sospette, compatibili con la scena del crimine. Il giovane Giordano, continuando a non ricordare nulla, sarà sopraffatto dai sensi di colpa tanto da decidere di andare a costituirsi provocando lo sconforto di suo padre che tenterà in tutti i modi di farlo desistere da questo proposito. Le prossime puntate di Upas mostreranno un Diego inedito, in carcere, nei giorni decisivi della sua vita. E anche in quest’occasione suo padre gli starà vicino, incoraggiandolo.

Un posto al sole, Diego in carcere: il particolare che potrebbe scagionarlo

Rinchiuso in carcere Diego riceverà l’aiuto di Niko e Susanna che accetteranno di difenderlo. Intanto i medici proveranno a risvegliare Leone dal coma farmacologico sperando che ricordi qualche dettaglio dell’incidente. Nel frattempo Diego ricorderà un particolare importante che potrebbe scagionarlo e far trovare il vero colpevole. Le prossime puntate di Un posto al sole saranno davvero al cardiopalma e con risvolti drammatici. Ma oltre a questo ritroveremo anche la storia tra Alex e Vittorio con le incursioni di Mia mentre ci sarà un riavvicinamento tra Filippo e Serena.