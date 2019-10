UPAS, ansia per l’avvocato Leone: cosa succede nelle prossime puntate

Un posto al sole: tutti con il fiato sospeso per la sorte dell’avvocato Leone

Settimana al cardiopalma per gli spettatori di Un posto al sole. L’avvocato Leone (Luca Capuano), l’amante di Beatrice, è stato investito ed è in condizioni critiche mentre Diego è sempre più sfuggente con tutti. La puntata di ieri, 16 ottobre, è stata tutta ambientata in ospedale dove si sono ritrovate sia la moglie sia l’amante dell’avvocato. Diego nel frattempo è sparito dai radar destando la preoccupazione del padre Raffaele. Cosa succederà nella puntata di stasera? Raffaele tenterà finalmente di affrontare suo figlio per cercare di capire cosa sia realmente successo e soprattutto cercherà di aiutare Diego a uscire da questo suo amore malato per Beatrice che, dal canto suo, dovrà accettare di mettersi da parte con Aldo a causa della presenza di sua moglie Delia.

Un posto al sole, cosa succederà nelle prossime puntate

La preoccupazione di Raffaele per suo figlio Diego aumenterà di ora in ora: sarà una puntata di Un posto al sole, per così dire, molto psicologica in cui il portiere di Palazzo Palladini tirerà fuori tutti i propri timori. Ma non solo. Venerdì scenderà in campo anche la Regina di Ghiaccio: Marina Giordano farà infatti un accorato discorso a suo genero Andrea su ciò che sta soffrendo Alice a causa del suo progetto di adozione con Arianna. Lo Chef Del Vulcano deve capire che non può tagliare fuori Alice dalla sua vita e chi meglio della Giordano, con i suoi metodi, può riuscirci? Intanto Anita cercherà di tirare su il morale di Vittorio. Vichy Biff non sta passando un buon periodo dopo la rottura con Alex.

UPAS, cosa vedremo nei prossimi episodi

I prossimi episodi di Un posto al sole, oltre la solita preoccupazione di Raffaele per suo figlio Diego, mostreranno anche i sospetti che Eugenio inizierà a nutrire nei confronti di suo cognato. Che l’istinto del magistrato sia giusto? Per ogni caso di cronaca nera che si rispetti, a Upas ci sarà il ritorno del Commissario Landolfi che svolgerà accurate indagini. Vittorio sempre più diviso tra Alex e Anita chiederà consiglio a Rossella mentre Angela spingerà Giulia a ribellarsi a Denis.