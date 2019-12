Un posto al sole, Otello vive da Serena: il vigile non ce la fa più a casa sua

Un posto al sole: Otello lascia la casa di Silvia e Michele

Nervosismo alla stelle da parte di Otello. Il vigile in pensione di Un posto al sole, dopo il trasferimento di Teresa a Indica appare sempre più irascibile. La donna ha deciso di lasciare Palazzo Palladini e il cast della soap opera per tornare nel suo piccolo paesino ad accudire l’anziano padre. Otello non sembra aver preso molto bene la decisione di sua moglie e il rapporto tra i due è in forte crisi. Adesso Otello è a Napoli e da quello che sappiamo, pare abbia rotto definitivamente con la sua Teresina. Il che lo rende molto nervoso e irascibile tanto da sfogare la sua rabbia su Silvia e Michele che non riescono più ad avere un dialogo con lui. Anche Guido ha provato a parlare con quello che è stato il suo mentore lavorativo e suo amico ma non ha ottenuto nulla, se non un’ulteriore presa di posizione da parte di Otello. Adesso la decisione scioccante di Otello che ha deciso andare via di casa e andare a vivere nel nuovo B&B di Serena.

Un posto al sole, Otello va a vivere da Serena: come andrà la convivenza tra i due?

Otello ha deciso di abbandonare la casa dove abitava con Silvia e Michele per trasferirsi nel bed and breakfast appena aperto da Serena. Certo, avere l’ex vigile cime ospite non sarà un’esperienza né semplice né facile. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, ci dicono che Otello creerà molti problemi alla donna soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i turisti stranieri che verranno a soggiornare. Otello sarà molto invadente e rischierà di vanificare tutti gli sforzi di Serena che si vedrà costretta a chiedere aiuto proprio a Silvia e Michele. Per la coppia le sorprese non sono finite: quando credevano che tutto si sarebbe risolto, la situazione con Otello precipita drammaticamente. Il problema è più serio di quanto appaia: Otello non saprà dove andare.

Un posto al sole, Otello potrebbe trasferirsi da Renato: l’intervento di Raffaele

Negli episodi della settimana di Natale di Un posto al sole, troverà spazio anche il lato comico della soap interpretato da proprio da Otello, Renato e Raffaele. Il portiere di Palazzo Palladini, una volta risolti i guai giudiziari di Diego, si appresterà a vivere un Natale circondato dall’affetto dei suoi cari e questo lo renderà molto felice. Discorso diverso per Renato che è da solo ma proprio l’intervento di Raffaele scongiurerà una situazione insostenibile: Otello potrebbe diventare il suo coinquilino. Ne vedremo delle belle e per vederle l’appuntamento è con UN posto al Sole, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su Rai Tre.