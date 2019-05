Un posto al sole oggi non va in onda: ecco per quale motivo

Un posto al sole si ferma in vista dell’1 maggio

Un posto al sole. In occasione della festa dell’1 maggio, la soap di Rai tre si ferma. Ma ecco quali sono le vicende che restano ancora da risolvere e tengono i tantissimi telespettatori col fiato sospeso. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di assistere alla delicata situazione che riguarda Michele e Rossella. Come abbiamo visto, la ragazza ha finalmente capito chi si nasconde dietro a Mimmo e questo ha portato panico e paura nella famiglia Saviani. Lo stesso Michele cerca, infatti, in ogni modo di tenere il ragazzo lontano dalla figlia. I due, però, non sanno che Mimmo ha realmente perso la testa per Rossella e vuole dimostrarlo a qualunque costo. Come andrà a finire l’intera vicenda tra il ragazzo e la famiglia del giornalista?

Un posto al sole torna in onda giovedì 2 maggio 2019

Altro grande problema delle ultime puntate è il rapimento del figlio di Roberto Ferri: Tommaso. A causa di ciò, proprio l’imprenditore e Filippo sono volati in Messico per cercare di aiutare il ragazzo che è tenuto in ostaggio. Dalle ultime anticipazioni emerse, sembra che Filippo farà ritorno in Italia molto prima di Ferri e che , invece, quest’ultimo si tratterrà un po’ di più per cercare di creare e ristabilire un rapporto col figlio che non ha mai voluto riconoscere. Ma tutto questo avremo modo di vederlo dopo la pausa dell’1 maggio. Un posto al sole, infatti, tornerà in onda giovedì 2 maggio sempre allo stesso orario sulla solita rete.

Il concertone dell’1 maggio ruba una puntata a Un posto al sole

In vista del consueto concertone dell’1 maggio che si terrà come ogni anno a Roma, Un posto al sole prende una piccolissima pausa e dà appuntamento al giorno successivo con un’altra avvincente puntata da non perdere assolutamente.