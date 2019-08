Un posto al sole: Cerruti si sposa e nella soap trova l’amore

Un posto al sole: Cerruti si imbatte in un nuovo amore

Un posto al sole. La famosissima soap di Rai Tre, come ogni appassionato ben saprà, è attualmente in vacanza per via delle ferie estive. Dal 12 al 25 agosto, infatti, Un posto al sole è stato sospeso dal palinsesto Rai. Ma tornerà, come anticipatovi nei giorni scorsi, lunedì 26 agosto 2019. Tante le vicende rimaste in bilico prima della pausa. Prima su tutte quella legata a Serena Cirillo e a Leonardo, presunto amico di Tommaso. Il bacio rubatole dal ragazzo ha creato un’aria di tensione tra i due. Cosa accadrà al rientro? La donna spera, ovviamente, che Filippo non venga mai a conoscenza di quanto accaduto in barca tra lei e Leo. Ma ecco quali sono altre importanti novità ci svela il sito Tv Soap e alle quali assisteremo nelle prossime settimane.

Salvatore Cerruti nella vita reale si sposa

Il simpatico Salvatore Cerruti nella soap sta per imbattersi in un nuovo amore, nella vita reale sta per sposarsi con il suo compagno. Dopo la cotta per Michele Saviani, il vigile collega di Guido Del Bue ecco che spera in un qualcosa di nuovo, in una ventata di aria fresca per quella che è la sua situazione sentimentale. A rubare il cuore del buon Sasà ci penserà un brillante medico e collega della dottoressa Ornella Bruni. L’uomo, infatti, interpretato dall’attore Giovanni Caso, finora era stato visto solo in compagnia della moglie di Raffaele Giordano lungo i corridoi dell’ospedale. Dalle prossime settimane, invece, il suo volto verrà accostato anche a quello del vigile. Il prossimo 13 settembre, invece, l’attore Cosimo pronuncerà il suo sì.

Il dottor Sarti è la nuova fiamma di Sasà

Proprio cosi, pare che il dottor Sarti vestirà i panni della nuova fiamma di Salvatore. Andranno bene le cose tra di loro o trattasi semplicemente di un’effimera cotta? Non ci resta che attendere le prossime e imminenti puntate di Un posto al sole che sta per tornare come sempre su Rai Tre dalle 20.30 in poi.