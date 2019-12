Un posto al sole: nuovi arrivi al Vulcano e anticipazioni sul futuro di Andrea

Un posto al sole: new entry al Caffè Vulcano e il futuro di Andrea

Aria di novità nella cucina del Caffè Vulcano: negli ultimi periodi Andrea è stato un po’ latitante. Quale sarà il futuro di uno dei personaggi più amati di Un posto al sole? La situazione dello chef si sta evolvendo rapidamente: lui e sua moglie Arianna sono impegnati nel percorso di adozione di un figlio mentre Elena e sua figlia Alice sono volate a vivere a Londra. Presumibilmente anche la vita di Andrea cambierà, bisogna solo capire in quale direzione. Nelle ultime puntate di Un posto al sole lo abbiamo visto partire sempre più spesso alla volta di Londra per poter star più vicino a sua figlia che sembra accusare il fatto che il padre qualche volta la metta un po’ in un angolo. La cucina del Caffè Vulcano è restata molte volte scoperta in quest’ultimo periodo e né Arianna né Silvia riescono a coprire la mole di lavoro. Per questo è necessario un rinforzo e nelle prossime puntate vedremo proprio l’ingresso di un nuovo aiuto cuoco al Vulcano.

Il futuro di Andrea e i nuovi progetti top secret di Davide Devenuto

Il futuro di Andrea sembra in qualche modo segnato. I più attenti avranno visto come l’attore sia scomparso dalla sigla iniziale e compaia nei titoli di coda finali solo come guest. E la partecipazione di Devenuto come protagonista a una fiction di successo come Rosy Abate ha aperto nuovi scenari. Scenari che sono rafforzati dalle dichiarazioni che lo stesso Davide Devenuto ha rilasciato due mesi fa in cui diceva di voler prendere un pausa da Un posto al sole per dedicarsi al atri impegni. Appare chiaro come il posto di chef del Vulcano rimarrà vacante e di come in questa settimana scopriremo chi sarà a prendere il posto dell’amatissimo Andrea. Anticipazione confermata dai profili social di Davide Devenuto stesso, in cui nelle scorse ore è apparsa una sua foto da un non meglio imprecisato set. Quali progetti avrà per il futuro?

Un posto al sole: chi sarà il nuovo aiuto cuoco del Vulcano?

In questa settimana arriverà il nuovo aiuto cuoco del Caffè Vulcano e la curiosità di sapere chi sarà è alle stelle. Dovrà entrare a far parte di un meccanismo già rodato e cercare di inserirsi al meglio. Ma come la prenderà Arianna? Accoglierà di buon grado quello che potrebbe essere il sostituto di suo marito? Per scoprire chi sarà la new entry, non resta che seguire le nuove puntate di Un posto al sole, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su RaiTre.