Un posto al sole non va in onda stasera: ecco il motivo

Perché Un posto al sole non va in onda questa sera?

Questa sera, martedì 31 dicembre 2019, Un posto al sole non andrà in onda. La puntata non verrà trasmessa per consentire la visione del discorso di Fine Anno alla Nazione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appuntamento con le vicende di Palladini è posticipato a mercoledì 1 gennaio con una puntata dalla durata di un’ora. L’appuntamento è quindi per il primo gennaio alle ore 20.25 su Rai Tre con i consueti episodi speciali a cui ci hanno abituato gli sceneggiatori di Un posto al sole durante le festività. Un posto al sole ci ha abituato a non lasciarci da soli durante il periodo delle feste natalizie e, anzi, le puntate mandate in onda hanno sempre avuto un grande successo. E hanno trattato temi importanti: pensiamo alla puntata di Natale nella quale Bianca e Jimmy, grazie a un salto temporale, riscoprono il vero senso del Natale in famiglia. Anche per Capodanno non resteremo delusi!

Un posto al sole: cosa succede nella settimana di Capodanno?

Palazzo Palladini si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno e tutti i suoi abitanti sono pronti. Chi più chi meno. Viola ed Eugenio sono in crisi sotto gli sguardi di Ornella e Raffaele, mentre Filippo è preoccupato per quello che potrebbe combinare Viviana. Marina è tornata da Londra ed è decisa a chiedere conto ad Alberto della situazione ai Cantieri. Capodanno movimentato per Guido e Mariella: la coppia infatti si ritroverà degli ospiti indesiderati con cui passare l’ultima notte dell’anno. Otello e Renato invece organizzeranno un Veglione molto speciale con risvolti inattesi.

Un posto al sole: come inizia il nuovo anno a Palazzo Palladini?

Un nuovo anno sta per iniziare nel Palazzo più famoso d’Italia e le storie che ci aspettano sono molte. Tra crisi matrimoniali, amori, tradimenti e denunce di carattere sociale, la soap opera napoletana ci terrà incollati ai teleschermi per il ventiquattresimo anno consecutivo. Dopo lo stop del 31 dicembre per consentire la messa in onda del discorso del Presidente Mattarella, Un posto al sole torna regolarmente il primo gennaio, con una doppia puntata, dalle ore 20.25 su Rai Tre.