Un posto al sole news: grave lutto per Sara Ricci

Stanotte ci hai lasciati …..e con la morte nel cuore mi trovo a fare i conti con la mia coscienza e la consapevolezza di fare un lavoro di ……m…….che ti dilania, ti allontana dalle.persone che ami,che ti rende egoista e autoriferito ……20 anni fa succedeva con mamma ……li ero in un altra città e.lavoravo sul set di 'vivere' …..oggi sono qui a Roma nella stessa città ma coinvolta in uno stupido provino in inglese …..per una fiction russa……non ti ho salutato come dovevo e come meritavi ……ma so che eri orgoglioso di me ….della donna che sono diventata che ha cercato sempre dì mantenere i principi che mi avevi insegnato……amore …libertà ….serietà …..onestà ……rispetto e comprensione dell altro, del diverso del meno fortunato…….sei stato un esempio dii forza, energia, passione, curiosità e buon senso……sei immenso Podus (come amavo.chiamarti) e con la tua immutata ironia sarai sempre sui nostri sorrisi …….💖 Ahhh dimenticavo …….. aveva promesso di cantare una canzone ad un infermiera …(adorava le.donne)'dicendole 'oggi.non riesco perche mi.hanno operato.al.cuore ma venerdi quando torna a visitarmi le dedico 'parlami d amore mariu'.'…questo era mio padre .a 92 anni !!!!!….una forza della natura