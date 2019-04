Un posto al sole: nessuna pausa per la famosa soap di Rai Tre

Un posto al sole: nessuna pausa per la soap di Rai Tre

Un posto al sole. Tanti gli avvenimenti delle ultime settimane, dall’assurda decisione di Arianna sul porto d’armi al complicato caso che riguarda Michele e Rossella. Tutta l’intera soap è più che colma di continue vicende da risolvere. Come anticipato qualche settimana fa, abbiamo appreso che nel cast sta per entrare una nuova giovane attrice. Lei è Ludovica Nasti de L’amica geniale e a quanto riportato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la dodicenne dovrebbe fare la sua prima comparsa durante la puntata del 6 giugno 2019. Il caso Michele risulta essere sempre più pericoloso perché la vicenda coinvolge anche Rossella. Come andrà a finire tutto questo?

Un posto al sole non si ferma nella prossima settimana

Dunque, viste le tante cose ancora da vedere, Un posto al sole non si ferma neanche durante le festività di Pasqua. La soap, infatti, continua ad andare in onda anche il giorno di Pasquetta e giovedì 25 aprile. Gli appassionati più spietati non possono che ritenersi fortunati per il grande regalo della regia tutta. Con tanti misteri ancora da scoprire non sarebbe potuto essere altrimenti. Un posto al sole è come una grande famiglia, dicono sempre tutti gli attori che ne fanno parte..e dunque anche le feste vogliono condividerle con il loro numeroso pubblico.

Dal ritorno di Elena all’arrivo di Mia Parisi

Un altro grande evento sta per verificarsi nella soap: Valentina Pace che interpreta Elena Giordano sta per tornare ufficialmente nel cast di Un posto al sole dopo il parto che le ha regalato la piccola Matilde, sua secondogenita. Tutto questo non tarderà a verificarsi, cosi come la stessa attrice ha voluto rivelare in una lunga intervista. Dunque, gente che va, gente che viene e Un posto al sole rimane una delle soap più seguite della televisione italiana.