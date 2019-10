Un posto al sole, Marina e Roberto torneranno insieme: parla Nina

Marina Giordano e Roberto Ferri: amanti, nemici e complici a Un posto al sole

Alzi la mano chi non li conosce. Roberto e Marina formano di sicuro una delle coppie più coinvolgenti di Un posto al sole. Protagonisti di trame infinite, intricate e appassionanti tra riavvicinamenti, matrimoni, tradimenti e separazioni, tengono col fiato sospeso gli spettatori da più di un decennio. Si sono amati molto, probabilmente si amano ancora e forse un giorno si ameranno per sempre. In questi intermezzi del loro amore entrambi hanno avuto storie più o meno importanti. Adesso è il turno di Marina: la Regina dei Ghiacci sta infatti vivendo una forte passione con l’affascinante Fabrizio Rosato, l’imprenditore gentiluomo che nasconde un tragico segreto. La passione tra di loro è travolgente e sta mostrando un lato inedito di Marina, dolce e romantico. Anche il suo rapporto con Roberto non ne è immune: tra di loro adesso regna una serena amicizia complice. Ma quanto durerà questo inedito rapporto tra i cattivi di Un posto al sole?

Per Nina Soldano:“Marina riuscirà per un po’ a dimenticarlo, anche se Roberto resterà sempre il suo punto debole”.

Nina Soldano, l’attrice che interpreta Marina Giordano, è apparsa di recente sul settimanale Grand Hotel posando per un servizio fotografico con Giorgio Borghetti che invece interpreta Fabrizio Rosato e ha confidato qualcosa sul periodo che sta passando il suo personaggio: “Al momento il suo cuore sembra essersi ammorbidito, ma chi lo sa cosa combinerà… In questi 17 anni ho imparato ad aspettarmi di tutto da Marina”. Intanto si gode questo amore con Fabrizio, ignara del pesante segreto che nasconde l’uomo. Ed è anche giusto che, dopo la perdita del padre, la Regina dei Ghiacci possa trovare un po’ di calore e conforto.

Ce la farà Marina a liberarsi di Ferri grazie all’amore di Fabrizio?

Questa è la domanda che pongono tutti i veri appassionati della soap opera napoletana. Nina Soldano risponde in maniera sibillina all’intervistatore:“Lei ricorda come faceva la canzone di Wess e Dori Ghezzi? Quella che ha nel ritornello la risposta alla sua domanda. Fa così: E non ci lasceremo mai…abbiamo troppe cose insieme…”. Non ci resta allora che seguire le nuove puntate di Un posto al Sole per scoprire come andrà a finire la storia tra Marina e Roberto.