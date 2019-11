Un posto al sole, Mariella si racconta: “Sono una mamma apprensiva”

Un posto al sole: Mariella mamma dentro e fuori dal set

Tra i personaggi più amati negli ultimi anni a Un posto al sole c’è di sicuro Mariella, la compagna di Guido del Bue. Dopo diverse incomprensioni i due sono finalmente riusciti a dichiararsi tutto il loro amore e adesso vivono insieme, come una famiglia, con loro figlio Lorenzo, amorevolmente chiamato Lollino. Ma cosa sappiamo dell’attrice che interpreta Mariella? All’anagrafe Antonella Prisco, classe 1982, e napoletana verace proprio come il suo personaggio e mamma anche lei di un bambino che ha più o meno l’età di Lollo. Le due maternità vissute in contemporanea dentro e fuori dal set, hanno cambiato molto la scala delle priorità sia di Mariella sia di Antonella. Quello che è rimasto uguale è l’energia, il sorriso e la ventata di buonumore con cui entrambe affrontano le nuove sfide che la vita pone davanti.

Antonella Prisco è una “mamma apprensiva”

Antonella Prisco sta vivendo un bellissimo momento sia dal punto di vista professionale sia da quello personale. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’attrice ha parlato in maniera entusiasta della maternità: “Di solito i cambiamenti mi spaventano ma mio figlio mi ha fatto capire che non tutti i mutamenti vengono per nuocere. Adesso da mamma ho altre priorità e preoccupazioni e non ho tempo per le sciocchezze. Le energie mi servono per crescere il mio bambino e offrirgli il meglio”. Fortunatamente, adesso che ha ripreso a lavorare, Antonella ha un marito che la aiuta: “La nostra è una collaborazione a 360 gradi e tuttora lui si ritaglia i suoi momenti con il figlio: la mattina gli prepara il latte, lo prende dal lettino e lo veste. E il bimbo apprezza molto”.

Un posto al sole: i figli di Mariella e Antonella sono già grandi amici

Molti appassionati della soap si chiedono se le scene di Lollino siano girate da Vincenzo, il vero figlio di Antonella, data la complicità che emerge tra loro. La Prisco spiega così: “Sul set ho il piccolo Lollino che è nato un po’ prima di mio figlio, ci frequentiamo anche con i suoi genitori, ovvero Max Schioppa, che lavora nella redazione della soap, e la compagna Fabiana. Stiamo provando a farli crescere insieme, la storia di questi due bambini si è intrecciata ed è giusto che passino del tempo a stretto contatto”. Ancor più la dimostrazione di come Un posto al sole sia una molto di più che una semplice soap opera in cui vita reale e finzione si fondono.