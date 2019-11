Un posto al sole, che bella la famiglia allargata: le parole di Mariella

Un posto al sole: Guido, Mariella, Cerruti e la grande famiglia allargata

Mariella ce l’ha fatta finalmente ad andare a vivere con il suo amato Guido del Bue e piccolo Lollino: la sua famiglia è infatti una delle più belle di Un posto al sole Il merito è di una scrittura leggera ma mai banale che unisce momenti comici ad altri più drammatici in cui viene fuori tutto il grande cuore dei personaggi. Non fa eccezione Mariella, la vigilessa che oramai da 5 anni ha le chiavi del cuore del burbero Guido. Adesso stanno vivendo un momento particolarmente felice come ha raccontato a Vero TV la stessa attrice: “La storia d’amore con il vigile Guido del Bue procede bene e la famiglia si è finalmente ricongiunta”. Una famiglia che può contare anche sull’affetto incondizionato del mitico Salvatore Cerruti, più di uno zio per il piccolo Lollino e che “ha accolto Mariella in un momento delicato della sua vita facendo da padre al piccolo Lorenzo”.

“Tre aggettivi per descrivere Mariella? Leale, bisognosa d’affetto, esagerata”

Il personaggio di Mariella è così: ha un grande bisogno di dare e ricevere amore e non sopporta le ingiustizie. Quest’ultimo motivo la sta portando a scontrarsi con Cinzia, l’ex fidanzata del suo Guido, che ultimamente si sta approfittando un po’ troppo della bontà di Del Bue ma che come dichiara la stessa Antonella Prisco: “Con Cinzia, l’ex di Guido, c’è una rivalità continua ma portata avanti sempre con toni divertenti”. Insomma, tra comicità e sentimento Un posto al sole è davvero “una palestra fondamentale per un attore che dà la possibilità di costruire un personaggio e di portarlo avanti per parecchio tempo”, entrando in maniera prepotente nel cuore delle persone.

Un posto al sole: quando la soap diventa realtà

Essere una protagonista di una soap così seguita come Un posto al sole significa venir identificati con il personaggio che si interpreta. Questo è quello che spesso succede ad Antonella alias Mariella:”ti considerano come uno di famiglia. Si preoccupano come se fossi un loro parente, quando mi incontrano per strada o al supermercato mi chiedono come sta Guido, si raccomandano di salutare Salvatore, di dare un bacio al piccolino: li adoro, sono unici”. Del resto, come darle torto!