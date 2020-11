Lutto per Luca Capuano che, con un post sul proprio profilo Facebook, ha annunciato la perdita della mamma Eugenia. L’attore campano classe 1977 è conosciuto per aver preso parte a fiction e soap opera di grande successo come Il paradiso delle signore, Le tre rose di Eva e Un posto al sole. L’interprete di Adriano Riva nella soap prodotta da Mediavivere, CentoVetrine, non ha dato informazioni dettagliate in merito alla scomparsa della madre, limitandosi a renderle omaggio con una frase definendola “un’amica insostituibile”.

“Sei stata una mamma guerriera, un’amica insostituibile per un figlio speciale ormai uomo, specchio di un essere dolce e amorevole quale sei stata. Abbiamo un dono, la memoria. Resterai sempre accanto a chi ti ama. Buon viaggio Eugenia”.

Appena l’attore ha postato il messaggio d’addio alla figura materna sul profilo Facebook, sono stati diversi i fan che hanno commentato la foto con messaggi di cordoglio e vicinanza.

Luca Capuano: carriera e malattia della moglie

Luca Capuano è un attore campano nato a Napoli il 7 marzo 1977. Ha iniziato a lavorare giovanissimo come modello e nel campo pubblicitario, prima di debuttare nel 2001 sia a teatro con lo spettacolo ‘Fateci un appaluso’, che in televisione con la la Serie Tv ‘Il bello delle donne’. Nel 2004, inoltre, ha fatto il suo esordio anche al cinema, interpretando un piccolo ruolo nel film diretto da Carlo Verdone ‘L’amore è eterno finché dura’.

La popolarità la raggiunge nelle vesti di Adriano Riva, personaggio centrale nella soap opera ‘CentoVetrine’. Si è consacrato definitivamente nel mondo dello spettacolo interpretando Edoardo Monforte nella fiction ‘Le tre rose di Eva’. Capuano, inoltre, ha recitato anche in telefilm di caratura come “I Cesaroni” e “Provaci ancora prof”. Dal 2018, infine, è nel cast de ‘Il paradiso delle signore‘ nel ruolo di Sandro Recalcati e nel 2019 si è anche aggregato a quello di “Un posto al sole” interpretando Aldo Leone.

Nel 2012, Luca, si è sposato con l’attrice de ‘L’allieva’ Carlotta Lo Greco, dalla quale ha avuto due bambini: il primo quando erano ancora fidanzati, nel 2008, e il secondo nell’aprile del 2013. Alla quarantaduenne padovana, quattro anni dopo la nascita del secondogenito, le è stato diagnosticato un linfoma tra il cuore e la pleura per il quale si è dovuta sottoporre a diverse sedute di chemioterapia e radioterapia.

Un periodo lungo dal quale, la famiglia, ne è uscita ancora più unita di prima.