Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2020

Nuovi problemi in arrivo per Vittorio Conti a causa del nipote Pietro, a cui presta il volto il giovane attore Andrea Savorelli. Adelaide invece comincia a indagare sul legame tra Umberto e Federico

Non c’è pace per Vittorio Conti, l’ex pubblicitario de Il Paradiso delle Signore interpretato da Alessandro Tersigni. Dopo la partenza della moglie Marta e la morte del fratello maggiore Edoardo, il proprietario del grande magazzino deve fare i conti con lo scapestrato nipote Pietro, fuggito dall’accademia militare. Il ragazzo crea problemi nel negozio milanese e Vittorio è costretto a correre ai ripari. Intanto Adelaide continua a non capire la profonda stima che Umberto prova nei confronti di Federico. Imprevisti pure per Gabriella, oberata di lavoro e decisamente in crisi. Ancora incerto, invece, il futuro di Roberta: resterà a Milano o andrà a Bologna?

Lunedì 9 novembre

Umberto non perde occasione di coinvolgere Federico nei suoi affari. Adelaide trova eccessivo l’interesse del cognato nei confronti del ragazzo. Luciano si sente sempre più escluso dalla vita del figlio. Irene cerca un modo per aiutare Stefania a conquistare Federico. Vittorio è preoccupato per la situazione in cui si è cacciato il nipote Pietro: Conti junior rischia il carcere minorile.

Martedì 10 novembre

Luciano non sopporta più la vicinanza tra Federico e Umberto e decide di andare a Villa Guarnieri per affrontare il commendatore. Adelaide chiede ulteriori spiegazioni al banchiere ma Guarnieri rivela solo una parte della verità. Stefania si prepara per un appuntamento con Federico. Resa dei conti per Pietro, che ha rubato al Paradiso delle Signore: il giudice prende una decisione che cambia la vita del giovane.

Mercoledì 11 novembre

Gabriella, Laura e Roberta sono sotto pressione per i rispettivi impegni. Pietro diventa il nuovo magazziniere del Paradiso delle Signore. Federico riceve un’offerta di lavoro da un nuovo cliente del Circolo. Adelaide è sempre più sospettosa. Gabriella è carica di impegni e finisce per litigare col fidanzato Cosimo.

Giovedì 12 novembre

Gabriella riceve un mazzo di rose da Cosimo, che si scusa per il loro litigio. Cresce intanto la fama della stilista tra le socie del Circolo. Nuovo incarico pure i tre soci della Caffetteria, Salvatore, Marcello e Laura. Pietro combina guai pure in magazzino, non rispettando il capo magazziniere Armando. Quest’ultimo invita Agnese ad andare al cinema: la donna, dopo molte esitazioni, accetta. Di ritorno dallo spettacolo, i due sembrano sul punto di lasciarsi andare ma qualcuno interrompe l’idillio.

Venerdì 13 novembre

Adelaide è sempre più vicina a scoprire la verità sul legame tra Umberto e Federico. Vittorio viene a sapere che il nipote è uno scansafatiche. In Caffetteria gli affari vanno a gonfie vele ma una distrazione di Salvatore e Marcello rischia di far saltare il lavoro di Laura. La situazione viene risolta da Armando e Agnese che, in un secondo momento, vengono finalmente travolti dalla passione.