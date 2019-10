Un posto al sole, Leone si sveglia dal coma: cosa dirà sull’incidente

Un posto al sole, i medici svegliano Aldo Leone dal coma

Il momento della verità è finalmente arrivato per la storia che sta tenendo tutti i telespettatori di Un posto al sole con il fiato sospeso. I medici hanno svegliato l’avvocato Leone dal coma farmacologico e Aldo è adesso pronto a raccontare la sua verità. Riuscirà Aldo a ricordare chi è stato ad investirlo? Come reagirà alla notizia che sua moglie Delia oramai sa tutto della sua storia con Beatrice? E Delia, continuerà a stare vicino a suo marito o la delusione per il tradimento potrebbe allontanarli? Ce la farà Aldo a spiegare tutto a suo figlio Jacopo? Insomma anche per l’avvocato il risveglio non sarà dei più semplici, visto che le questioni in sospeso sono molte. Tra questioni personali irrisolte e l’incertezza su chi sia stato a investirlo, Aldo sarà molto preoccupato.

Un posto al sole, Aldo esce dal coma: nelle prossime puntate la verità sul suo incidente

Non appena uscito dal coma, l’avvocato è stato subito raggiunto dal commissario Landolfi che ha provato a interrogarlo. L’avvocato si è mostrato da subito lucido e cosciente capendo esattamente dove si trovasse. Ma ricorderà qualcosa della notte dell’incidente? Il comportamento strano e sfuggente di Delia sembra suggerire che la donna sappia molto di più di quanto non voglia ammettere, motivo che potrebbe portare Leone a coprirla. In tutto questo c’è anche Eugenio, magistrato e amico fraterno di Aldo, che potrebbe raccoglierne la confessione. E se il racconto dell’avvocato Leone aprisse strade inedite per le indagini? Oppure, se Aldo volesse vendicarsi di Diego accusandolo?

Un posto al sole: le piste sull’incidente di Aldo sono tutte aperte

Mentre sono tutti in trepida attesa delle parole di Leone, c’è qualcuno che è già completamente sicuro dell’innocenza di Diego. Stiamo parlando di suo padre Raffaele che, forte di questa convinzione, inizierà una vera a propria indagine privata per scagionare suo figlio. Resta ancora da capire il ruolo del padre di Maurizio Mennella legato a doppio filo in questa storia sia con Arianna e Michele sia con Leone stesso. Il suo sarà un personaggio molto importante nello sviluppo delle trame delle prossime puntate di Un posto al sole.