Un posto al sole, Jacopo contro Beatrice: le anticipazioni

Un posto al sole: la reazione di Jacopo al bacio tra Leone e Beatrice

Trame differenti si stanno intrecciando nelle ultime puntate di Un posto al sole. Cè il giallo, che ha rischiato di diventare un caso di cronaca nera, del tentato omicidio dell’avvocato Leone ma ci sono anche i risvolti familiari a tenere col fiato sospeso gli spettatori della soap opera italiana. Aldo Leone sembra aver preso una decisione: lascerà sua moglie Delia per poter vivere finalmente, alla luce del sole, il suo amore con Beatrice. L’uomo è stato protagonista di una romantica dichiarazione d’amore alla ragazza dal suo letto di ospedale. Peccato che tutto questo sia avvenuto proprio davanti agli occhi del figlio Jacopo che a fatica è riuscito a trattenere la sua rabbia. Il ragazzo ha raggiunto Beatrice nell’atrio dell’ospedale e il confronto che si preannuncia tra i due potrebbe non portare a nulla di buono per la ragazza. Come affronterà Jacopo la donna che sta distruggendola sua famiglia?

Un posto al sole: Leone è diviso tra due fuochi e farà una scoperta sconvolgente

Aldo ha comunicato a sua moglie la fine del loro matrimonio. Riuscirà a coronare il suo sogno d’amore con Beatrice? Da quanto si legge dalle anticipazioni della soap, Leone farà una scoperta scioccante che lo metterà di fronte a una decisione difficile che riguarda la sua famiglia. Una decisione che sicuramente avrà delle conseguenze anche sul suo rapporto con Beatrice che potrebbe interrompersi. Aldo è pur sempre un padre di famiglia e dovrà decidere se pensare a se stesso, come ha sempre fatto, o se per una volta assumersi la responsabilità delle proprie scelte. E se il figlio Jacopo c’entrasse qualcosa con il suo incidente?

Un posto al sole: Jacopo è coinvolto nel tentato omicidio del padre?

Le indagini sul caso Leone procedono e dopo il patteggiamento di Diego potrebbero prendere una piega inaspettata. Tutte le attenzioni sono rivolte a Jacopo che sembra proprio nascondere qualcosa; anche l’atteggiamento di sua madre Delia è sospetto. Le prossime puntate di Un posto al sole ci presenteranno uno psicodramma familiare dai risvolti scioccanti. Una crepa nella ricca borghesia napoletana.